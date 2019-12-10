أمريكا تحظر دخول دبلوماسي سعودي سابق لأراضيها بسبب مقتل خاشقجي
وكان العتيبي يشغل منصب القنصل العام السعودي في إسطنبول إبان مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية عام 2018.
وقالت الوزارة في بيان "قتل خاشقجي جريمة شائنة وغير مقبولة"، مضيفة أنها تواصل حث الحكومة السعودية على إجراء محاكمة "مكتملة الأركان تتسم بالنزاهة والشفافية" لمحاسبة المسؤولين عن الحادث.
وكان خاشقجي يحمل إقامة في الولايات المتحدة وينتقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأثار مقتله ضجة عالمية كبيرة وشوه صورة ولي العهد.
وكانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وبعض الحكومات الغربية قد عبرت عن اعتقادها بأن الأمير محمد هو من أمر بالقتل، لكن المسؤولين السعوديين يقولون إنه لم يكن له دور في ذلك.
ويحاكم 11 سعوديا مشتبها بهم فيما له صلة بالقتل في جلسات سرية في الرياض.
وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شكوكا إزاء تقييم (سي.آي.إيه) وقال إن على واشنطن عدم المجازفة بتحالفها مع الرياض، حجر الزاوية للسياسة الأمنية الأمريكية في الخليج والثقل الموازن لإيران في المنطقة.
وسبق أن جمدت الولايات المتحدة أصول العتيبي للاشتباه بأن له دورا في مقتل خاشقجي.