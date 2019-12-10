مقتل جمال خاشقجي
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 21:23

أمريكا تحظر دخول دبلوماسي سعودي سابق لأراضيها بسبب مقتل خاشقجي

الصحفي السعودي جمال خاشقجي توفي بعد دخوله قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من الشهر الجاري
الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل بعد دخوله قنصلية بلاده بإسطنبول
الجزيرة
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة حظرت على الدبلوماسي السعودي السابق محمد العتيبي دخول أراضيها.

وكان العتيبي يشغل منصب القنصل العام السعودي في إسطنبول إبان مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية عام 2018.

وقالت الوزارة في بيان "قتل خاشقجي جريمة شائنة وغير مقبولة"، مضيفة أنها تواصل حث الحكومة السعودية على إجراء محاكمة "مكتملة الأركان تتسم بالنزاهة والشفافية" لمحاسبة المسؤولين عن الحادث.

وكان خاشقجي يحمل إقامة في الولايات المتحدة وينتقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأثار مقتله ضجة عالمية كبيرة وشوه صورة ولي العهد.

وكانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وبعض الحكومات الغربية قد عبرت عن اعتقادها بأن الأمير محمد هو من أمر بالقتل، لكن المسؤولين السعوديين يقولون إنه لم يكن له دور في ذلك.

ويحاكم 11 سعوديا مشتبها بهم فيما له صلة بالقتل في جلسات سرية في الرياض.

وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شكوكا إزاء تقييم (سي.آي.إيه) وقال إن على واشنطن عدم المجازفة بتحالفها مع الرياض، حجر الزاوية للسياسة الأمنية الأمريكية في الخليج والثقل الموازن لإيران في المنطقة.

وسبق أن جمدت الولايات المتحدة أصول العتيبي للاشتباه بأن له دورا في مقتل خاشقجي.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
مقتل جمال خاشقجي
السعودية
الخارجية الأمريكية
محمد العتيبي

اقرأ أيضا

Thumbnail
فيفا: ثلاثة مصريين هم الأكثر مشاركة بكأس العالم للأندية.. من هم؟
Thumbnail
رسميا.. اتهام ترمب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس

الأكثر قراءة

  1. أمريكا تحظر دخول دبلوماسي سعودي سابق لأراضيها بسبب مقتل خاشقجي
  2. فيفا: ثلاثة مصريين هم الأكثر مشاركة بكأس العالم للأندية.. من هم؟
  3. رسميا.. اتهام ترمب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس
  4. أكبر وأصغر رئيسي وزراء في العالم.. بماذا نصح مهاتير نظيرته الفنلندية؟
  5. أردوغان مهاجما جائزة نوبل: مسيّسة ولا قيمة لها بالنسبة لي