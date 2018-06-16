كأس العالم 2018
السبت 16 يونيو 2018 10:06

أمريكا تحذر مواطنيها من "الإرهاب" أثناء كأس العالم في روسيا

مشجعون يتابعون مباراة في كأس العالم
مشجعون يتابعون مباراة في كأس العالم
غيتي
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الأمريكيين يوم الجمعة من أن "إرهابيين" قد يستهدفون أماكن إقامة مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، دون أن تشير إلى أي تهديد محدد.

وقالت الوزارة في تحذير سفر "تمثل الأحداث الدولية الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم هدفا جذابا للإرهابيين".

وأضافت "رغم أن الأمن لكأس العالم سيكون شاملا، ربما يسعى الإرهابيون إلى مهاجمة مواقع الأحداث مثل الملاعب ومناطق المشاهدة والمواقع السياحية ومراكز النقل والأماكن العامة الأخرى".

وكما هو الحال في التحذيرات السابقة، حثت وزارة الخارجية الأمريكيين على إعادة النظر في السفر إلى روسيا بشكل عام بسبب "خطر الإرهاب" علاوة على مضايقات وابتزاز المسؤولين في إنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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كأس العالم
الولايات المتحدة
هجمات إرهابية
تحذيرات

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