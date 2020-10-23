أمريكا وتركيا
الجمعة 23 أكتوبر 2020 18:34

أمريكا تحذر من "هجمات إرهابية" محتملة في تركيا

أعلنت البعثات الأمريكية في تركيا الجمعة تعليق خدمات التأشيرات قائلة إنها تلقّت "معلومات موثوقة" حول احتمال وقوع هجمات "إرهابية".

وأكدت السفارة الأمريكية في أنقرة في بيانل لها نشر على موقعها الإلكتروني تعليق الخدمات القنصلية في سفارتها وفي قنصلياتها في إسطنبول وأضنة (جنوب) وإزمير الساحلية المطلة على بحر إيجه.

وأوضحت أن "البعثة الأمريكية في تركيا تلقت تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية أو عمليات خطف محتملة تستهدف مواطنين أمريكيين وجنسيات أخرى في إسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية الأمريكية، وكذلك في أماكن أخرى من تركيا".

ونصحت الرعايا الأمريكيين "بتوخي الحذر الشديد في أماكن يمكن أن يتجمع فيها أمريكيون أو أجانب، من بينها مبان كبيرة تضم مكاتب أو مراكز تسوق".

وفي عام 2013 فجر انتحاري نفسه في السفارة في أنقرة ما أدى إلى مقتل حارس أمن تركي. وأعلنت جماعة يسارية متطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي عام 2016 أمرت الحكومة الأمريكية جميع الأقارب المدنيين لموظفي قنصلية إسطنبول، بمغادرة تركيا بسبب تزايد التهديدات من "مجموعات إرهابية".

وشهدت تركيا في عامي 2015 و2016 عددا من الهجمات التي نفذتها مجموعات مختلفة من بينها تنظيم الدولة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
التعاون الإسلامي تدين نشر رسوم مسيئة للنبي محمد في شوارع فرنسا
Thumbnail
خارجية الكويت تستدعي السفير المصري عقب تصريحات وصفت "بالمسيئة"
Thumbnail
أردوغان: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ضعيف المصداقية
Thumbnail
البحرية المصرية تنقذ قاربا تركيا بالبحر المتوسط
Thumbnail
الأمم المتحدة: طرفا النزاع في ليبيا يتوصلان لاتفاق لوقف إطلاق النار

الأكثر قراءة

  1. شاهد: "الطائر اللص" خطف الطعام وهرب!
  2. اعتقال 21 شخصا في تركيا يشبته في انتمائهم لتنظيم الدولة
  3. الصين تؤكد سيطرتها على مجالها الجوي
  4. قطر: إعادة الثقة بين دول الخليج تتطلب وقتا طويلا
  5. شاهد: حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات