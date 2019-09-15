الأحد 15 سبتمبر 2019 11:34
أمريكا تتهم إيران بالضلوع في الهجوم على أرامكو بالسعودية
اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران السبت بمهاجمة معملين لتكرير النفط تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق شرقي السعودية، مستبعدًا انطلاق الهجمات من اليمن.
اتهامات بومبيو
- بومبيو كتب على تويتر أنه لا أدلة على أن الهجوم جاء من اليمن.
- بومبيو: طهران وراء نحو 100 هجوم تعرضت لها السعودية في حين يتظاهر الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف.
- بومبيو: وسط كل تلك الدعوات لوقف التصعيد تشن إيران الآن هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية.
- بومبيو: ندعو جميع الدول إلى الإدانة العلنية والقاطعة لهجمات إيران.
- بومبيو: إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستعمل مع حلفائها للتأكد من محاسبة إيران على عدوانها.
- وزارة الخارجية الأمريكية امتنعت عن تقديم أي دليل يدعم قول بومبيو.
- البيت الأبيض قال السبت إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط.
We call on all nations to publicly and unequivocally condemn Iran’s attacks. The United States will work with our partners and allies to ensure that energy markets remain well supplied and Iran is held accountable for its aggression— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2019
آراء متباينة
- تغريدات بومبيو أشارت إلى موقف أكثر تشددًا في واشنطن تجاه طهران، بعد مؤشرات على تحسن محتمل في العلاقات بين البلدين في أعقاب تصعيد على مدى شهور.
- السناتور الجمهوري لينزي غراهام، وهو حليف وثيق لترمب وعضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال إن هجمات السبت تظهر أن إيران غير مهتمة بالسلام وتسعى بدلًا من ذلك إلى امتلاك أسلحة نووية وإلى الهيمنة الإقليمية.
- غراهام على تويتر: حان الوقت الآن أن تضع الولايات المتحدة على الطاولة مهاجمة مصافي النفط الإيرانية إذا واصلوا استفزازاتهم أو زادوا من تخصيب اليورانيوم.
Iran will not stop their misbehavior until the consequences become more real, like attacking their refineries, which will break the regime’s back.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) September 14, 2019
- شكك آخرون في مزاعم بومبيو. وقال السناتور الديمقراطي كريس مورفي: هذا تبسيط غير مسؤول ويشرح كيف نخوض حروبًا غبية.
- مورفي: إيران تدعم الحوثيين وتلعب دورا سيئا لكن الأمر ليس ببساطة أن الحوثيين هم إيران.
- سوزان مالوني، خبيرة شؤون الشرق الأوسط في معهد بروكنغز في واشنطن، قالت إن حلفاء واشنطن سيرغبون في رؤية أدلة دامغة على تورط إيران.
- مالوني: من المعقول أن الإيرانيين لديهم علاقة بهذا الأمر.
- مالوني: علينا أن ننتظر ونرى كيف ستجمع الإدارة الأدلة.
This is such irresponsible simplification and it’s how we get into dumb wars of choice— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 14, 2019
The Saudis and Houthis are at war. The Saudis attack the Houthis and the Houthis attack back. Iran is backing the Houthis and has been a bad actor, but it’s just not as simple as Houthis=Iran. https://t.co/BFiO1AQe2B
تعطل الإنتاج
- مصادر ذكرت أن الهجمات أثرت على خمسة ملايين برميل يوميًا من إنتاج الخام وهو ما يقارب نصف إنتاج المملكة أو 5% من المعروض العالمي.
- جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية للنفط أحدهما أكبر معمل تكرير نفط بالعالم في ضربات قالت ثلاثة مصادر إنها عطلت الإنتاج والتصدير.
- تأتي هجمات السبت بعد ضربات عبر الحدود على منشآت نفطية سعودية وناقلات نفط في مياه الخليج.
- السعودية التي تقود تحالفًا عسكريًا مع الإمارات في اليمن منذ عام 2015 ضد الحوثيين، ألقت باللوم على إيران في هجمات سابقة. ونفت طهران الاتهامات.
- الرياض تتهم إيران أيضًا بتسليح الحوثيين الأمر الذي تنفيه الجماعة وطهران.
- الرئيس الأمريكي شدد العقوبات على إيران منذ قراره العام الماضي بسحب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015.
- غير أن ترمب قال إنه منفتح على الاجتماع بالرئيس الإيراني على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق الشهر الجاري.
- بومبيو قال إن مثل تلك المحادثات قد تجرى دون شروط مسبقة.
- الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن طهران، التي تنفي السعي لامتلاك أسلحة نووية، لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة حتى ترفع واشنطن العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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