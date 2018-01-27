أمريكا وتركيا
السبت 27 يناير 2018 12:47

أمريكا تبلغ تركيا أنها ستوقف دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية

مستشار الأمن القومي الأمريكي إتش. آر. مكماستر - أرشيفية
غيتي
قالت وسائل إعلام رسمية تركية (السبت) إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا بأنها لن تزود وحدات حماية الشعب الكردية بأي أسلحة أخرى.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء السبت أن اتصالا هاتفيا جرى بين إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي، وإتش آر مكماستر، مستشار الأمن القومي الأمريكي (الجمعة)، وأن مكماستر أكد خلاله أن الولايات المتحدة لن تزود وحدات حماية الشعب بالسلاح بعد الآن.

وجاء هذا التعهد الأمريكي لأنقرة في الوقت الذي دخلت فيه العملية العسكرية التركية ضد وحدات حماية الشعب في سوريا يومها الثامن.

وأثار إمداد واشنطن للوحدات الكردية بالسلاح والتدريب والدعم الجوي غضب أنقرة التي ترى في وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني المناهض لها، والذي تصنفه أنقرة ودول عدة كمنظمة إرهابية.

ونقلت الأناضول عن مصادر في رئاسة الجمهورية التركية قولها إن المكالمة الهاتفية بين كالين ومكماستر تناولت عملية "غصن الزيتون" العسكرية التي أطلقتها تركيا في منطقة عفرين السورية.

وقالت الوكالة إنه جرى خلال المكالمة الهاتفية تأكيد مسألة عدم تزويد الولايات المتحدة للتنظيمات المناهضة لتركيا بالأسلحة، وضرورة الأخذ بالحسبان المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا.

كما اتفق الجانبان على التنسيق الوثيق من أجل الحيلولة دون سوء الفهم، بحسب الأناضول.

المصدر
وكالات
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أمريكا
وحدات حماية الشعب الكردية
عفرين
عملية عسكرية
غصن الزيتون

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