أمريكا تبدأ تطبيق زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ

رويترز

أعلنت الولايات المتحدة (الجمعة) بدء تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية على سلع مستوردة من الصين التي تعهدت بالرد.

التفاصيل: دخلت الزيادة الجديدة حيز التنفيذ بنسبة من 10 إلى 25 بالمئة، على ما يصل إلى 200 مليار دولار من السلع الصينية.

بعد دقائق من الإعلان قالت وزارة التجارة الصينية إنها "تأسف بشدة" للقرار الأمريكي وكررت تعهدها باتخاذ "التدابير المضادة اللازمة" دون تقديم تفاصيل.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أطلع المفاوضين الأمريكيين على نتائج اليوم الأول من المباحثات مع الوفد الصيني الخميس، لكنه لم يتخذ أي خطوة لإرجاء تطبيق زيادة الرسوم.

عاد مسؤولون من أكبر اقتصادين في العالم إلى طاولة المفاوضات مساء الخميس، يتقدمهم نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، والممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين.

التقى لايتهايزر ومنوشين مع الوفد الصيني قرابة 90 دقيقة مساء الخميس.

وزارة التجارة الصينية في بيان: نأمل أن يتمكن الجانبان الأمريكي والصيني من الالتقاء في منتصف الطريق والعمل الجاد سويا لحل المشكلات القائمة من خلال التعاون والتشاور.

عاد التوتر هذا الأسبوع بعد أن اتهم ترمب الصين غاضبا بمحاولة التراجع عن التزاماتها.

ترمب قال "من الممكن التوصل لاتفاق، لكنه كما هدد بأن تطال الرسوم الجمركية القاسية جميع السلع الصينية.

دعا صندوق النقد الدولي الجانبين لاتخاذ قرار سريع محذرا من أن الخلاف التجاري يشكل "تهديدا" للنمو العالمي. حرب تجارية: منذ العام الماضي تبادل الطرفان فرض رسوم جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من التجارة الثنائية، ما أضر بالصادرات الزراعية الأميركية إلى الصين وبقطاعي التصنيع في البلدين.

أطلق ترمب الحرب التجارية وسط شكاوى من ممارسات تجارية صينية غير عادلة.

التقى فريق المفاوضين الأمريكيين ترمب في ساعة متأخرة الخميس لاطلاعه على المحادثات و"اتفقوا على مواصلة المباحثات غدا في مكتب ممثل التجارة الأمريكي"، وفق بيان للبيت الأبيض. ستشمل الزيادة الجديدة مختلف السلع المصنعة في الصين مثل المعدات الكهربائية والآليات وقطع السيارات والأثاث. زيادة الرسوم تسببت الرسوم الجديدة بتراجع الأسواق المالية هذا الأسبوع وأثارت توتر المصدّرين.

نائب رئيس الوزراء الصيني لدى وصوله إلى واشنطن قال إن أفق المحادثات "واعد" لكنه حذر من أن زيادة الرسوم يمكن أن "تلحق الضرر بالجانبين" ودعا بدلا من ذلك إلى التعاون.

هي قال لوسائل إعلام صينية "آمل أن أجري محادثات عقلانية وصريحة مع الجانب الأمريكي".

أضاف "بالطبع تعتقد الصين أن زيادة الرسوم في الوضع الراهن ليس حلا للمشكلة، بل يضر بالصين والولايات المتحدة والعالم بأسره".

ستشمل الزيادة الجديدة مختلف السلع المصنعة في الصين مثل المعدات الكهربائية والآليات وقطع السيارات والأثاث.

لكن بسبب ثغرة في تطبيق الزيادة فإن السلع المحملة على سفن متجهة إلى مرافئ أمريكية قبل منتصف الليل، ستدفع فقط الرسوم السابقة البالغة 10 بالمئة، حسب ما شرح مكتب الجمارك الأميركية وحماية الحدود.

هذا سيمنح الجانبين فترة سماح لتجنب تصعيد.