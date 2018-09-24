الاثنين 24 سبتمبر 2018 22:40
أمريكا تأمل في الإفراج عن القس برانسون قريبا
أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أمله في إفراج تركيا قريبا عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية وأثارت قضيته أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة.
تصريحات بومبيو:
- من الممكن إطلاق سراحه هذا الشهر. كان يجب إطلاق سراحه الشهر الماضي. ويجب إطلاق سراحه اليوم.
- القس برانسون وغيره من الأمريكيين المحتجزين في تركيا يجب أن تفرج عنهم تركيا ويجب أن يتم ذلك على الفور.
- لقد تحدثنا إلى الأتراك وهم يعرفون ما نريد.
تطورات القضية:
- تتهم السلطات التركية القس برانسون، الذي نقل مؤخرا من السجن إلى الإقامة الجبرية، بأنه على صلة بفتح الله غولن، رجل الدين التركي الذي يعيش في الولايات المتحدة، والتي تقول أنقرة إنه دبر محاولة انقلاب عسكري فاشلة في عام 2016.
- ستعقد جلسة الاستماع التالية لبرانسون يوم 12 من أكتوبر/تشرين الأول. وقد تم استبدال المدعي العام الرئيسي في القضية، ما أثار الآمال بإمكانية الإفراج عنه.
- من بين المحتجزين في تركيا عالم في ناسا ومواطنون أتراك يعملون في البعثات الدبلوماسية الأمريكية.
- تسبب اعتقال برانسون لعام ونصف عام بأزمة دبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة، أضيفت إلى خلافات أخرى بين البلدين الحليفين محورها ملفات عدة وخصوصا النزاع السوري.
- فرضت واشنطن خلال الصيف سلسلة عقوبات على تركيا التي ردت بالمثل.
المصدر
وكالات
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