الولايات المتحدة
الاثنين 13 يوليو 2020 23:27

أمريكا: الشرطة تعتقل مواطنا من أصل أفريقي بعد الاعتداء عليه بوحشية (فيديو)

مقاطع مصورة لاعتداء شرطة ولاية نيويورك الأمريكية على مواطن من أصل أفريقي في بروكلين
مواقع التواصل
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لاعتداء شرطة ولاية نيويورك الأمريكية على مواطن من أصل أفريقي في بروكلين قبل أيام.

وقال ناشرو الفيديو إن شرطيا هاجم المواطن، ويدعى "روبرت بولدن"، بعد قيام الأخير بتصوير الشرطة وهي تقبض على أحد المتظاهرين من مؤيدي حراك "حياة السود مهمة"، ثم قام الشرطي بصعق "بولدن" ما أوقعه على الأرض.

واعتقلت الشرطة بعض مؤيدي حراك "حياة السود مهمة" بعد حدوث مناوشات بينهم وبين مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذين قاموا بمظاهرات تضامنا مع الشرطة وتأييدا لترمب في الانتخابات الرئاسية القادمة إلى جانب رفعهم لشعار "حياة الزرق مهمة" نسبة لأعلام حملة ترمب الرئاسية.

المصدر
خدمة سند

اقرأ أيضا

Thumbnail
سد النهضة: انتهاء المفاوضات بمشاركة مصر وإثيوبيا والسودان دون التوصل لاتفاق
Thumbnail
قرار تركي مرتقب بشأن الأيقونات المسيحية في "آيا صوفيا".. تعرف عليه
Thumbnail
تقرير أممي: الجوع في العالم سيتفاقم وتوقعات قاتمة لعام 2020
Thumbnail
دارفور: إعلان الطوارئ بعد سقوط قتلى ومصابين في أحداث محلية كتم (فيديو)
Thumbnail
روسيا تخالف موقف كنيستها الأرثوذكسية بشأن تحويل "آيا صوفيا" مسجدا

الأكثر قراءة

  1. سد النهضة: انتهاء المفاوضات بمشاركة مصر وإثيوبيا والسودان دون التوصل لاتفاق
  2. قرار تركي مرتقب بشأن الأيقونات المسيحية في "آيا صوفيا".. تعرف عليه
  3. أمريكا: الشرطة تعتقل مواطنا من أصل أفريقي بعد الاعتداء عليه بوحشية (فيديو)
  4. تقرير أممي: الجوع في العالم سيتفاقم وتوقعات قاتمة لعام 2020
  5. دارفور: إعلان الطوارئ بعد سقوط قتلى ومصابين في أحداث محلية كتم (فيديو)