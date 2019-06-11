الثلاثاء 11 يونيو 2019 23:20
أمريكا: إيران انتهكت الاتفاق النووي
قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إن عمل إيران بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة يمثل انتهاكا للاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، لكنها عبرت مجددا عن استعدادها لإجراء محادثات مع طهران.
التفاصيل
- الولايات المتحدة قالت، في بيان أمام الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تسريع طهران وتيرة تخصيب اليورانيوم لن يثني واشنطن عن سعيها لعزل إيران.
- السفيرة الأمريكية جاكي ولكوت: زعمت إيران أنها لا تزال ملتزمة بخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) لكن التقرير يظهر بوضوح أنها انتهكت الاتفاق.
- ولكوت: يجب أن يثير ذلك قلقنا الشديد جميعا.
- دعت ولكوت الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق إلى اتخاذ إجراء.
- ولكوت: تدعو الولايات المتحدة إيران للعودة إلى الالتزام بالاتفاق دون تأخير. ندرك أن الاتفاق يتعامل مع هذه المسألة بالجدية الواجبة.
- أكدت ولكوت مجددا أن واشنطن لا تزال منفتحة على الحوار مع إيران بهدف الوصول إلى "اتفاق شامل" وإنهاء "التصرفات المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.
خلفيات
- وقعت إيران والقوى العالمية الست وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، اتفاقا نوويا في عام 2015 سمح برفع الولايات المتحدة جزئيا للعقوبات التي فرضتها على إيران وتحسن العلاقات بين طهران وواشنطن.
- انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي عقب توليه سدة الحكم، ومارس مزيدا من الضغوط على طهران بينها فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها.
- يسمح الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 لطهران بتشغيل الآلاف من أجهزة الطرد المركزي من النوع (آي.آر-1) لكنه يفرض مزيدا من القيود على الأنواع الأكثر تطورا.
- أفاد تقرير ربع سنوي للوكالة، التي تشرف على تنفيذ هذا الاتفاق، الشهر الماضي بأن إيران قامت بتركيب ما يصل إلى 33 من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من النوع (آي.آر-6)، رغم أنها لم تستخدم حتى الآن سوى عشرة منها فقط في اختبار سادس فلوريد اليورانيوم.
- يسمح الاتفاق لإيران باستخدام عدد يصل إلى 30 من هذا النوع من الأجهزة لكن بعد مرور ثمانية أعوام ونصف العام.
- لم تذكر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما إذا كانت إيران التزمت بتعهداتها، وقالت إن على الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي تحديد ذلك.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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