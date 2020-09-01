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الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:33

أمازون توصل الطلبات عبر طائرات مسيرة في أمريكا(فيديو)

بدأت أمازون اختبار طائرات التسليم المسيّرة عام 2013
وسائل التواصل
سمحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA، لعملاق بيع التجزئة على الانترنت، أمازون، بالبدء في تجارب توصيل البضائع وعمليات التسليم عبر طائرات مسيّرة.

ويعد هذا القرار خطوة كبيرة على طريق التحول للتوصيل عبر الجو للشركة.

وقالت الإدارة، في بيان لها، إن الموافقة ستمنح أمازون امتيازات واسعة لتقديم الحزم بأمان وكفاءة للعملاء، بحسب صحيفة ذا بزنس تايمز الأمريكية.

وقبل أمازون، منحت موافقة مماثلة لشركة UPS لخدمات البريد، وعدد من الشركات الأخرى.

ولم تعلن أمازون حتى الآن متى وأين ستبدأ تجارب النقل الجوي الخاصة بها، لكنها قالت إنها ستبدأ بها.

وأضافت أن الشركة أجرت تدريبات صارمة وقدمت أدلة مفصلة على أن عمليات تسليم الطائرات المسيّرة آمنة.

وبدأت أمازون اختبار طائرات التسليم المسيّرة عام 2013، وفي أغسطس/ آب 2019، قدمت الشركة عريضة للحصول على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية على بدء تجارب التسليم للمنازل.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
أمازون
الطائرات المسيرة
البضائع

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