الولايات المتحدة
السبت 23 نوفمبر 2019 15:01

أمازون تقاضي البنتاغون

جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة أمازون
غيتي
أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية عزمها مقاضاة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد أن خسرت تعاقدا بقيمة عشرة مليارات دولار لتقديم ما يسمى بخدمات "الحوسبة السحابية" للبنتاغون.
التفاصيل
  • كان تم منح شركة "مايكروسوفت" منافسة شركة "أمازون" التعاقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بقيمة تصل إلى عشرة مليارات دولار.
  • شركة "أمازون" قالت إن هناك "قصور وأخطاء وتحيز واضح" في الطريقة التي 
  • يتم بها تقييم العطاءات.
  • متحدث باسم الشركة: خدمات أمازون الإلكترونية لديها خبرة فريدة ومؤهلة لتقديم التكنولوجيا الهامة لاحتياجات الجيش الأمريكي، ومازالت ملتزمة بدعم جهود التحديث لوزارة الدفاع.
  • المتحدث: "نعتقد أنه من المهم لدولتنا أن تدير الحكومة ووزراؤها المنتخبون المشتريات بموضوعية وبأسلوب خال من النفوذ السياسي.
  • ويتعرض مدير شركة أمازون، جيف بيزوس لانتقادات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
  • ويمتلك بيزوس صحيفة "واشنطن بوست" الشهيرة التي غالبا ما تنشر مقالات تنتقد الرئيس.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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جيف بيزوس

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