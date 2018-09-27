الخميس 27 سبتمبر 2018 09:11
أمازون تدخل سوق التجارة التقليدية بافتتاح متجر في نيويورك
قالت شركة أمازون للتجارة الإلكترونية إنها تعتزم فتح متجر لها في مدينة نيويورك لبيع الدمى والسلع المنزلية ومجموعة من المنتجات الأخرى التي تحتل تصنيفا عاليا على موقعها الإلكتروني.
التفاصيل:
- تأتي هذه الخطوة من جانب أمازون ضمن أحدث مساعي الشركة الأكبر في مجال تجارة التجزئة الإلكترونية في العالم لدخول سوق التجزئة التقليدية لإرضاء الزبائن.
- سيحمل المتجر اسم "أمازون -4 ستار".
- اعتمدت الشركة في هذه الخطوة على ثروتها من بيانات العملاء، وزودت المتجر بالسلع الأعلى مبيعا لديها ومنتجات أخرى رائجة بين سكان نيويورك.
- سيتيح المتجر للزبائن الاستمتاع بسماعات (إيكو) وجهاز (كيندل) للقراءة الإلكترونية وأجهزة أخرى من إنتاج الشركة، كما سيوفر الكتب والألعاب وأدوات المطبخ.
- يمثل الإعلان عن المتجر الجديد أحدث خطوة تتخذها أمازون لغزو منطقة قوة منافسين مثل "تارغت كورب" التي اجتذبت الزبائن بمتاجر جديدة صغيرة الحجم.
- ستحدد علامات رقمية الأسعار على رفوف متجر "أمازون-4 ستار"، ما سيسمح بتذبذب الأسعار.
- سيدفع الأعضاء في خدمة "برايم" الإلكترونية الخاصة بالشركة ثمن ما يشترون من المتجر بالأسعار المسجلة على الإنترنت، وفي المقابل، سيسدد الزبائن غير الأعضاء في خدمة "برايم" للشحن السريع ثمنا أعلى ما لم يسجلوا أنفسهم بالخدمة على الفور. تعمل سلسلة متاجر أمازون لبيع الكتب بالطريقة ذاتها.
- يعد التشجيع على التسجيل بخدمة "برايم" حيويا لاستراتجية الشركة لأن الأعضاء بالخدمة يميلون للتسوق أكثر عبر الموقع الإلكتروني أمازون دوت كوم.
المصدر
رويترز
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