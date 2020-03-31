مبيعات الأسلحة
الثلاثاء 31 مارس 2020 22:36

ألمانيا توافق على توريد غواصة لمصر و 4 سفن حربية لإسرائيل

الغواصة الألمانية "U36" تشارك في المناورة البريطانية "جوينت واريور"
(أرشيفية) غيتي
وافقت الحكومة الألمانية على توريد شركة "تيسنكروب" الألمانية للأنظمة البحرية غواصة لمصر وأربع سفن حربية لإسرائيل.

وأطلع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، الثلاثاء، عبر خطاب لجنة الشؤون الاقتصادية  البرلمان الألماني (بوندستاج) بقرارات التوريد التي اتخذها مجلس الأمن الاتحادي، الذي تترأسه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والمختص بالبت في صفقات توريد الأسلحة الألمانية للخارج.

كما وافقت الحكومة على توريد قاذفة طوربيد من شركة "راينلاند إير سيرفس" لباكستان و72 صاروخا من شركة "ديل ديفنس" للفلبين.

يُذكر أن مصر حلت في المرتبة الثالثة العام الماضي في قائمة الدول الأكثر طلبا على الأسلحة الألمانية بمشتريات بلغت قيمتها 802 مليون يورو.

وانتقدت النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، سيفيم داجدلين، الموافقات التي أصدرتها الحكومة الألمانية على صفقات الأسلحة، وقالت: "في انتهاك لمبادئها الخاصة، تواصل الحكومة الألمانية الموافقة على نحو غير مسؤول على توريد أسلحة حربية لأنظمة سلطوية في مناطق تشهد توترات وحروب".

وأضافت داجدلين: "نحن بحاجة إلى إنهاء فوري لهذه السياسة غير الأخلاقية في التصدير التي تمد النزاعات في أنحاء العالم بالسلاح".

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية

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