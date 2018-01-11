ألمانيا
الخميس 11 يناير 2018 22:16

ألمانيا تلغي حكما ببراءة مسلمين كونوا جماعة للأمر بالمعروف

الإمام المسلم "سفين لو"
الإمام المسلم "سفين لو"
غيتي
قال موقع المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا على الإنترنت إنها ألغت حكما ببراءة سبعة مسلمين كونوا جماعة للأمر بالمعروف في الشوارع بمدينة ووبرتال.

وتجول الرجال في شوارع المدينة ليلا يرتدون سترات برتقالية كتب عليها "شرطة الشريعة" وسعوا لإثناء الشباب عن ارتياد الحانات وبيوت البغاء واحتساء الخمور.

وضمت المجموعة الإمام المسلم "سفين لو" الذي صدر حكم بسجنه لدعمه "تنظيما إرهابيا" في يوليو تموز ووجه له الاتهام بمخالفة القوانين الألمانية التي تحظر ارتداء الزي الموحد الذي يعبر عن وجهة نظر سياسية مشتركة.

وبرأتهم محكمة أدنى درجة في ووبرتال قائلة إن الزي الموحد لا ينطوي على تهديد أو إرهاب.

لكن المحكمة الاتحادية العليا التي أمرت بإعادة محاكمتهم، وقالت اليوم الخميس إن القرار لم يشرح تأثير أفعال هذه المجموعة المحتمل على من استهدفتهم.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
ألمانيا
مسلمون
شرطة الشريعة

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