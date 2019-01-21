الاثنين 21 يناير 2019 22:18
ألمانيا تلغي ترخيص شركة طيران إيرانية بعد ضغوط أمريكية
قالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين ألغت الترخيص الخاص بشركة طيران إيرانية لنقلها عتادا وعسكريين إلى سوريا ومناطق حرب أخرى بالشرق الأوسط.
التفاصيل:
- المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية قال إن الحظر يسري بأثر فوري.
- المتحدث قال إن الخطوة كانت ضرورية لحماية "المصالح المتصلة بسياسة (ألمانيا) الخارجية والأمنية".
- المتحدثة باسم وزارة النقل الألمانية أوضحت أن مكتب الطيران الفدرالي أرسل مذكرة إلى الشركة الإيرانية ومقرها طهران "يأمر فيها بالتعليق الفوري للترخيص الممنوح لها لتشغيل رحلات تجارية من ألمانيا وإليها".
- المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت قال إن "القرار الألماني يستند إلى اعتبارات خاصة باحتياجاتنا الأمنية".
- المتحدث باسم الحكومة أوضح أنه "لا يمكن استبعاد أن شركة الطيران هذه ربما تنقل أيضا شحنات إلى ألمانيا تهدد أمننا. هذا قائم على معرفة بالأنشطة الإرهابية السابقة لإيران في أوربا".
- تقارير إعلامية ألمانية كشفت في وقت سابق أن الهيئة الاتحادية للملاحة الجوية تعتزم وقف ترخيص عمل شركة الطيران الإيرانية "ماهان إير" على خلفية تحقيقات في الاشتباه في قيام ألماني- أفغاني بالتجسس لصالح المخابرات الإيرانية والتحقيقات المتعلقة بالاشتباه في تنفيذ المخابرات الإيرانية لعمليات اغتيال في أوربا.
- بحسب التقارير، صدر أمر اعتقال ضد الرجل في السادس من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتم إلقاء القبض عليه الثلاثاء الماضي.
- الرجل كان يعمل مصححا لغويا ومستشارا ثقافيا في الجيش الألماني.
- "ماهان إير" تقوم بتسيير رحلات من طهران إلى مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا ثلاث مرات أسبوعيا، ومرة إلى مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.
تعليق طهران:
- لم يصدر رد فعل عن الجانب الإيراني على وقف ترخيص "ماهان إير"، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال في تصريحات لوكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء "إن توجيه اتهامات أمنية ضد إيران، يستهدف تقويض العلاقات العريقة مع أوربا"، مشيرا إلى "أن ممارسات الأعداء هذه لا تثير الاستغراب".
إشادة أمريكية:
- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أشاد بالقرار الألماني، مطالبا كل دول الحلفاء بأن تحذو حذو برلين.
- بومبيو كتب على تويتر أن "الشركة تنقل أسلحة ومقاتلين إلى الشرق الأوسط، وتدعم بذلك الطموحات التدميرية للنظام الإيراني في المنطقة".
The U.S. welcomes #Germany’s decision to deny landing rights to #Iran’s Mahan Air. The airline transports weapons and fighters across the Middle East, supporting the Iranian regime’s destructive ambitions around the region. We encourage all our allies to follow suit.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 21, 2019
- السفير الأمريكي في برلين ريتشارد غريندل أشاد بالقرار الألماني، الذي رأى فيه "خطوة عظيمة للحكومة الألمانية، ويظهر قوة كبيرة في القيادة".
- غريندل: ماهان إير تنقل إرهابيين وأسلحة وعتادا وأموالا لمواقع دولية لدعم الجماعات الإرهابية الدولية التي تعمل بالوكالة عن إيران.
- غريندل: دعم إيران لنظام بشار الأسد في سوريا على سبيل المثال من خلال استخدام شركة ماهان إير، أدى إلى معاناة إنسانية لا يمكن تخيلها وأسهم في زعزعة للاستقرار السياسي يمكن الشعور بها في كل أنحاء العالم.
- غريندل: لا ينبغي لأي دولة توجه إليها ماهان إير رحلات، أن تشعر بالأمان.
خلفية:
- التقارير أشارت إلى أن غريندل سعى خلال الفترة الماضية لدى الحكومة الألمانية من أجل حظر رحلات "ماهان إير".
- الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ماهان إير في 2011، وحثت الحلفاء على أن تفعل مثلها.
- واشنطن قالت وقتها إن الشركة قدمت الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للحرس الثوري الإيراني.
- تأسست ماهان إير عام 1992 كأول شركة طيران إيرانية خاصة ولديها أكبر أسطول من الطائرات في البلاد وتسير رحلات لعدد من البلدان الأوربية، بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان.
- تتعرض الدول الأوربية لضغوط أمريكية مستمرة لمعاودة فرض العقوبات على إيران منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده العام الماضي من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع طهران في عهد سلفه باراك أوباما.
المصدر
وكالات
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