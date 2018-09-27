الخميس 27 سبتمبر 2018 17:43
ألمانيا تفوز باستضافة البطولة الأوربية "يورو 2024"
فازت ألمانيا بحق استضافة نهائيات كأس الأمم الأوربية "يورو 2024" اليوم الخميس، بعد تفوق ملفها على الملف التركي.
- ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم قال إن ألمانيا ستستضيف نهائيات بطولة أوربا 2024 بعد تصويت في اللجنة التنفيذية.
- كانت ألمانيا وتركيا المرشحتان فقط لاستضافة البطولة المكونة من 24 فريقا.
- التصويت جرى اليوم في مقر الاتحاد الأوربي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية.
- أسدلت اللجنة التنفيذية لليويفا، الستار بذلك على المنافسة الشرسة بين الملفين على استضافة يورو 2024 من خلال عملية التصويت التي أجريت اليوم وسبقها الاستعراض النهائي للملفين.
معلومات أساسية
- تملك ألمانيا تاريخا في استضافة البطولات الكبرى، حيث نظمت كأس أمم
- أوربا في عام 1988 وكأس العالم مرتين في عامي 1974 و2006.
- أما تركيا، فقد أخفقت بذلك للمرة الخامسة في مساعيها لاحتضان منافسات البطولة الأوربية.
- أخفق الملف المشترك بين تركيا واليونان في الفوز باستضافة يورو 2008، كما فشل الملف التركي لطلب استضافة يورو 2012 وخسر بفارق هزيل أمام فرنسا في الصراع على استضافة يورو 2016 ولم تنل تركيا أي نصيب من مباريات يورو 2020 التي تقام فعالياتها في 12 دولة أوربية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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