ألمانيا تفكّر بحظر الحجاب في المدارس الابتدائية على غرار النمسا

الآونة الأخيرة شهدت تضييقا على ارتداء الحجاب والنقاب في عدة دول أوربية الجزيرة

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تفكر بفرض حظر على ارتداء التلميذات في المدارس الابتدائية الحجاب الإسلامي، وذلك غداة إقرار مجلس النواب في النمسا المجاورة مشروع قانون يفرض حظرا مماثلا.

الحكومة الألمانية تفكر بفرض حظر الحجاب الإسلامي قالت المندوبة الحكومية لشؤون دمج الأجانب أنيت ويدمان-موز لصحيفة (بيلد ) في عددها الصادر، الجمعة، إنّه "من العبث أن ترتدي الفتيات الصغيرات الحجاب، ومعظم المسلمين يؤيّدون هذا الرأي".

تصريحات المسؤولة الألمانية، جاءت غداة إقرار مجلس النواب النمسوي مشروع قانون قدّمه الائتلاف الحكومي اليميني-اليميني المتطرّف يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

النائب الألماني المحافظ المتخصّص بقضايا الأسرة ماركوس فاينبرغ قال لنفس الصحيفة إنّ "الحظر العام على ارتداء الحجاب، كما في النمسا، يعوق أيضاً الفتيات اللواتي قرّرن من تلقاء أنفسهن ارتداء الحجاب كرمز لديانتهنّ".

ماركوس فاينبرغ قال" إن "الحق الراسخ في الدستور الألماني بممارسة المرء لمعتقده الديني بحرّية".

يقدّر عدد أفراد الجالية المسلمة في ألمانيا بحوالي 5 ملايين شخص، أي حوالي 6% من إجمالي السكان، غالبيتهم أتراك أو من أصول تركية. بيان لساسة بحزب ميركل يؤيد حظر الحجاب: في ذات المعنى يسعى كثير من ساسة الاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا لحظر الحجاب في المدارس بالنسبة للفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 14 عاما.

جاء في بيان مشترك لساسة بارزين بالاتحاد أن هناك حاجة ملحة لإجراء نقاش بهذا الشأن "في ظل تزايد نداءات المساعدة من أعضاء هيئة التدريس".

الاتحاد المسيحي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، ويشكل الاتحاد مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الائتلاف الحاكم بألمانيا.

شارك في البيان رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد كارسن لينمان والسياسي المعني بالشؤون الدينية بحزب ميركل، كريستوف دي فريز، ووزير العدل المحلي السابق بولاية بافاريا، فينفريد باوسباك، والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب البافاري.

البيان، أوضح أن أية أفكار على مستوى الولايات لتطبيق مثل هذا الحظر ظلت بلا نتيجة حتى الآن" لذا نعتزم التطرق للمشكلة على مستوى اتحادي" لافتا إلى أنه يجري فحص من الناحية القانونية للطريقة التي يمكن من خلالها تطبيق مثل هذا الحظر بهدف صياغة مشروع قانون.

وزير العدل المحلي السابق باوسباك، قال إنه يمكن العثور على نهج لذلك "في القانون الخاص بالتربية الدينية للأطفال" بينما قال لينمان إن "يتعلق الأمر بحق الفتيات القصر في التنشئة بشكل حر".

يتعين دراسة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الفتيات - بداية من إجراء محادثات مع الآباء وصولا إلى الحظر".

في المقابل، ترى خدمة البحوث العلمية في البرلمان الألماني أن تطبيق مثل هذا الحظر في ألمانيا ينطوي على مخالفة للدستور.

البرلمان النمساوي كان قرر أول يوم الأربعاء حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية. اليوم العالمي للحجاب-نيويورك 2017