ألمانيا
الأربعاء 13 يونيو 2018 22:11

ألمانيا تفرض غرامة مليار يورو على فولكسفاغن

قال ممثلو ادعاء في ألمانيا الأربعاء إنهم فرضوا غرامة قدرها مليار يورو (1.18 مليار دولار) على فولكسفاغن مرتبطة بفضيحة الغش في انبعاثات الديزل.

وهذه هي إحدى أكبر الغرامات المالية على الإطلاق التي تفرضها السلطات الألمانية على شركة.

وتأتي الغرامة الألمانية في أعقاب اتفاق مع سلطات الادعاء في الولايات المتحدة تم التوصل إليه في 2017 عندما وافقت فولكسفاغن على دفع غرامة جنائية قدرها 4.3 مليار دولار لتسوية عقوبات جنائية ومدنية.

وقالت فولكسفاغن في بيان "في أعقاب فحص دقيق، قبلت فولكسفاغن إيه.جي الغرامة ولن تقدم استئنافا للطعن عليها".

وأضافت إن مكتب الادعاء في براونشفيغ بألمانيا أمر بفرض الغرامة على شركة صناعة السيارات لقيامها باستخدام "برمجيات غير مسموح بها" في 10.7 مليون سيارة في الفترة من 2007 و2015.

وكنتيجة لفرض الغرامة فإن الإجراءات المتعلقة بالمخالفات التنظيمية ضد فولكسفاغن سيجري إنهاؤها، وهو ما قالت الشركة إنها تعتقد أنه سيساعد في تسوية المزيد من الإجراءات الإدارية ضد فولكسفاغن في أوربا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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ألمانيا
شركات
فولكسفاغن

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