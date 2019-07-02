الثلاثاء 2 يوليو 2019 19:05
ألمانيا تغرم فيسبوك 2.3 مليون دولار جراء "خطاب الكراهية"
أعلنت السلطات الألمانية تغريم شركة "فيسبوك" 2.3 مليون دولار بموجب قانون مكافحة خطابات الكراهية.
التفاصيل:
- وزارة العدل الألمانية قالت في بيان إن "فيسبوك" فشلت في تلبية متطلبات الشفافية فيما يخص معالجتها لشكاوى خطاب الكراهية.
- البيان: تقرير "فيسبوك" للنصف الأول من العام 2018 لا يعكس العدد الفعلي للشكاوى المتعلقة بالمحتوى المشبوه غير القانوني.
- في ألمانيا يتضمن المحتوى المشبوه غير القانوني الخطابات المعادية للسامية والمواد التي تهدف للتحريض على الكراهية ضد شخصيات أو جماعات على أساس دينهم أو عرقهم.
- البيان: "فيسبوك" لم تقدم معلومات كاملة عن التدريبات والمهارات اللغوية للموظفين الموكل إليهم مهمة التعامل مع شكاوى خطاب الكراهية.
- قبل أيام، قال نيك كليغ رئيس الشؤون الدولية في فيسبوك إن الشركة تعتزم تشكيل مجلس رقابة لتمكين الشركة من تحسين التصدي لخطاب الكراهية.
- كيلغ، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء البريطاني بين عامي 2011 و2015، أشار إلى أن المجلس سيضم 40 عضوا من كل أنحاء العالم وسيتألف من باحثين ومحامين وصحفيين وخبراء آخرين.
- يمكن للمجلس اتخاذ قرارات بشأن حذف تصريح مسيء أو الإبقاء عليه ولكن مع نوع من التحذير.
- موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي يواجه ضغوطا للتخلص من محتوى خطاب الكراهية والأخبار المزيفة، وتزايدت هذه الضغوط بعد بث مذبحة مسجدي نيوزيلندا على الهواء مباشرة.
- كما تعرض الموقع مع مواقع أخرى مثل تويتر إلى انتقادات لعدم بذل ما يكفي للحد من انتشار خطاب الكراهية والدعاية للإرهاب والمعلومات المضللة على منصاتها.
- كارولين إيفرسون، نائبة رئيس الموقع المسؤولة عن التسويق، قالت قبل أيام إن "هذه ليست مشكلة يمكن حلها بالكامل. هناك بعض الأجزاء السيئة من البشرية والمنصات انعكاس لها".
- فيسبوك قال إنه قام بحذف أكثر من مليوني حساب مزيف خلال الربع الأول من العام فقط.
- إيفرسون قالت إن فيسبوك كلف 30 ألف موظف بالعمل على قضية سلامة المنصة، وذلك مقارنة بأقل من 3000 موظف منذ عامين.
- إيفرسون أشارت إلى أن فيسبوك يقوم "الآن بمحو 99.8 % من المحتوى المتعلق بالإرهاب و65% من المحتوى المتعلق بالكراهية قبل أن يراه المستخدمون".
- إيفرسون وصفت ما يحدث بأنها "لعبة قط وفار. هذا العمل لن ينتهي أبدا".
غاز السارين
- أكد خبراء السلامة خلو مجمع شركة فيسبوك في وادي السيليكون من أي خطر بعد مخاوف من احتمال احتواء طرد في بريدها على غاز السارين
- أربعة من مباني شركة فيسبوك أخليت الإثنين وجرى فحص شخصين لاحتمال تعرضهما للغاز الذي يصيب الجهاز العصبي وقد يكون قاتلا.
- لكن مسؤولا من خدمة الإطفاء في مدينة مينلو بارك في كاليفورنيا، حيث مقر الشركة، قال إن الفحوص المكثفة التي أجرتها فرق الإطفاء والمواد الخطرة لم تجد أي مواد سامة.
- المسؤول أوضح أن نتيجة فحص الطرد جاءت إيجابية، مشيرا إلى أن شركة فيسبوك تفحص بشكل دوري كل الطرود.
- فيسبوك قالت إن محققين من مكتب التحقيقات الاتحادي انتقلوا إلى مقر الشركة كذلك.
- شركة فيسبوك، التي حققت إيرادات زادت عن 55 مليار دولار عام 2018، تلقت تحذيرا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي تحذيرا من قنبلة في مجمعها الرئيسي في مينلو بارك مما دفعها لإخلاء العديد من مبانيها.
المصدر
وكالات
الجزيرة مباشر
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