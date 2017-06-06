تركيا وألمانيا
الثلاثاء 6 يونيو 2017 00:04

ألمانيا تعلن سحب جنودها من قاعدة إنجيرليك التركية

وزير الخارجية التركي مع نظيره الألماني
رويترز
قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إن ألمانيا ستضطر لسحب قواتها من قاعدة إنجيرليك الجوية في جنوب تركيا.

وقال غابرييل في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو إن نظيره "التركي أوضح أنه نظرا لأسباب داخلية لا يمكن لتركيا الموافقة على زيارات لأي من أعضاء البرلمان الألماني للجنود في القاعدة".

وأضاف الوزير الألماني إن بلاده ستكون "مضطرة لنقل الجنود إلى قاعدة أخرى من أجل تمكين النواب من زيارة الجنود في أي وقت".

المصدر
رويترز
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ألمانيا
إنجيرليك
قاعدة إنجيرليك الجوية

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