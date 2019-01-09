الأربعاء 9 يناير 2019 22:27
ألمانيا تعلن احتجاز مواطن ألماني في مصر واختفاء آخر
قالت وزارة الخارجية الألمانية إن مواطنا ألمانيا اختفى في مصر منذ ديسمبر/كانون أول الماضي محتجز لدى سلطات الأمن، بينما يواصل مسؤولون محاولات للعثور على آخر اختفى في نفس الفترة.
التفاصيل
- المتحدثة باسم الخارجية الألمانية ماريا أديبار قالت، الأربعاء، إن محمود عبد العزيز محتجز لدى السلطات المصرية.
- أديبار: المسؤولون الألمان لم يزوروه حتى الآن إلا أنهم "يحاولون بشكل مكثف الوصول إليه".
- تقارير إعلامية ألمانية أفادت أن عبد العزيز يبلغ من العمر 23 عاما وينحدر من مدينة "غويتينغين" واحتجز بمطار القاهرة في 27 ديسمبر/كانون أول الماضي وهو في طريقه لزيارة جديه.
- اختفى شاب ألماني آخر ويدعى عيسى الصباغ/18 عاما/ في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن يقوم برحلة داخلية من الأقصر إلى القاهرة حيث كان يعتزم زيارة جده.
- أديبار: السفارة الألمانية تحاول معرفة مكان الصباغ.
- محمد الصباغ، والد عيسى الصباغ، قال لـ "الجزيرة مباشر" إن ابنه وصل إلى مدينة الأقصر، جنوب القاهرة، في طريقه إلى العاصمة المصرية، لكنه "اختفى تماما ولا نعرف عنه شيئا على الإطلاق"، نافيا أن يكون له أي نشاط سياسي.
- الصباغ قال إن أجهزة الأمن المصرية احتجزت ابنه فور وصوله إلى الأقصر، بحسب ما أبلغه معارف له.
- يحمل الشاب المنحدر من مدينة غيسن، الجنسيتين الألمانية والمصرية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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