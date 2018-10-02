الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 21:12
ألمانيا تعتزم تسهيل قوانين الهجرة لسد النقص في الأيدي العاملة
أعلن وزراء ألمان، الثلاثاء، أن ألمانيا ستسهل قوانين الهجرة لاجتذاب الأجانب الباحثين عن عمل، من بينهم المهاجرون غير النظاميين الذين اندمجوا في المجتمع، ومنحهم فرصة للبقاء في البلاد.
التفاصيل:
- في اتفاق تم التوصل إليه بعد محادثات ماراثونية، اتفق حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة أنغيلا ميركل، والحزب المسيحي الديموقراطي، والحزب الديمقراطي الاشتراكي، على استراتيجية جديدة لمواجهة نقص العمال بسبب ارتفاع أعداد المسنين الألمان.
- بموجب الخطة سيكون بإمكان المهاجرين غير الحاصلين على تصاريح إقامة والذين ينتظرون قرارا بمنحهم اللجوء أو ترحيلهم، البقاء في البلاد في حال حصلوا على وظائف وأثبتوا اندماجهم في المجتمع الألماني.
- يمكن للباحثين عن العمل من خارج الاتحاد الأوربي، ومن بينهم على سبيل المثال الطهاة والعاملون في المعادن وفنيو تكنولوجيا المعلومات، الحضور إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر ومحاولة العثور على عمل بشرط تحدثهم اللغة الألمانية، إلا أنهم لن يستفيدوا من نظام الضمان الاجتماعي وعليهم إثبات امتلاكهم للمال الكافي طوال فترة إقامتهم.
- قال الائتلاف الحكومي إن القوى العاملة من الاتحاد الأوربي البالغ عدد سكانه نحو 500 مليون شخص، لن تكفي لمواصلة دفع عجلة الاقتصاد الالماني.
- قال وزير الداخلية هورست سيهوفر في مؤتمر صحفي عن الاستراتيجية التي يجب أن يصادق عليها البرلمان أولا لكي تصبح قانونا "لهذا السبب نحتاج إلى عمال من دول أخرى".
- أكد وزراء الحكومة أن قوانين الهجرة الجديدة لا تهدف إلى السماح لمن رفضت طلباتهم للجوء والحصول على إقامة في ألمانيا، بالتحول ليكونوا مهاجرين عاملين.
- أشار الوزراء أن القوانين الجديدة تهدف إلى توفير "حل عملي" للمهاجرين الذين يمكثون في ألمانيا لفترات طويلة لأنه لا يمكن ترحيلهم لأنهم يواجهون خطر التعذيب في بلادهم الأصلية.
- قال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير إن القوانين الجديدة ستساعد بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة "التي عانت في السابق لأنها تتنافس مع الشركات الكبيرة التي تحصل على الأشخاص المدربين بشكل جيد".
المصدر
الفرنسية
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