الجمعة 31 أغسطس 2018 13:58
ألمانيا تزيد دعمها للأونروا وتطالب الاتحاد الأوربي بحذو حذوها
قالت الحكومة الألمانية إنها تعتزم زيادة دعمها المالي مجددا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا).
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بعث خطاب الجمعة إلى نظرائه في الاتحاد الأوربي جاء فيه:
- يُجرى الإعداد حاليا لزيادة المساعدات المقدمة للوكالة على نحو جوهري.
- طالب الوزير في الخطاب الاتحاد الأوربي بزيادة مساهماته للوكالة، لأن المساهمات الألمانية وحدها لن تكفي حتى بعد زيادتها لسد العجز الحالي في الوكالة، والذي تقدر قيمته بمبلغ 217 مليون دولار.
- الأونروا تقدم إسهاما مهما في توفير الإمدادات للفلسطينيين، وبالتالي تمثل أهمية كبيرة للاستقرار في المنطقة.
- إخفاق الوكالة قد يتسبب في سلسلة من ردود الفعل لا يمكن التحكم بها.
- ووفقا لبيانات وزير الخارجية الألماني، قدمت ألمانيا مساعدات للأونروا هذا العام بقيمة 81 مليون يورو.
- لم يحدد الوزير قيمة المساعدات الإضافية التي تعتزم الحكومة الألمانية تقديمها.
معلومات أساسية
- يعود سبب الأزمة المالية للأونروا إلى السياسة الأمريكية الراهنة، حيث جمد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مطلع هذا العام المساعدات الأمريكية للفلسطينيين.
- الوكالة تأسست عام 1949 وهي تدعم بحسب بياناتها أكثر من خمسة ملايين فلسطيني في الأراضي الفلسطينية وسورية والأردن ولبنان.
- من النشاطات الرئيسية للوكالة توفير المساعدات الغذائية للمواطنين في قطاع غزة، كما أنه تدير مدارس لتعليم الأطفال في القطاع المحاصر.
- رغم قيام دول عربية وأربية بتقديم إسهامات مالية ضخمة لوكالة أونروا، تعد الولايات المتحدة أكبر مساهمة بأموال للوكالة، حيث مولت نحو ثلث ميزانية الوكالة البالغة 1.1 مليار دولار في عام 2017.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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