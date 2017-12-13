ألمانيا
الأربعاء 13 ديسمبر 2017 14:39

ألمانيا ترصد مكافأة 350 ألف يورو لكل لاعب حال الفوز بكأس العالم

مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يواكيم لوف يحمل كأس العالم المخصص لبطولة 2018 - أرشيفية
رويترز
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم (الأربعاء) أنه سيمنح كل لاعب من المنتخب 350 ألف يورو (411 ألف دولار) في حالة نجاح الفريق في الاحتفاظ بلقب كأس العالم في روسيا العام المقبل.

وفازت ألمانيا باللقب في 2014 في البرازيل، وحصل كل لاعب من الفريق حينها على مكافأة قدرها 300 ألف يورو.

وقال الاتحاد إن اللاعبين لن يحصلوا على أي مبالغ إضافية مقابل الانتصارات في دور المجموعات أو مقابل الوصول لدور 16 في بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا في 2018، لكن كل لاعب سيحصل على 85 ألف يور مقابل الوصول لدور الثمانية وعلى 125 ألفا مقابل الصعود لقبل النهائي.

وإذا خسر الفريق، الذي يقوده المدرب يواكيم لوف، في المباراة النهائية فإن كل لاعب سيحصل على 200 ألف يورو.

وقال أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني في بيان: "يبعث هذا الإعلان برسالة تهدئة وطمأنة مبكرة وهي مطلوبة حتى يتسنى لنا التركيز على الجوانب والمهام الرياضية".

وإذا فازت ألمانيا بالبطولة المقبلة في روسيا فإنها ستصبح ثالث دولة فقط تنجح في الدفاع عن اللقب بعد ايطاليا (1934-1938) والبرازيل (1958-1962).

وفي النهائيات ستلعب ألمانيا ضمن مجموعة تضم إلى جانبها كلا من المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.

المصدر
رويترز
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