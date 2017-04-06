تركيا وألمانيا
الخميس 6 أبريل 2017 08:59

ألمانيا تحقق مع 20 تركيًا للاشتباه بهم في "أنشطة تجسس"

ألمانيا وتركيا وتوتر غير مسبوق
ذكرت صحيفة دي فيلت الخميس أن السلطات الألمانية تحقق مع 20 مواطنا تركيا للاشتباه بهم في أنشطة تجسس داخل ألمانيا.

 وقالت الصحيفة إنها تلقت المعلومات من خلال رد رسمي للحكومة على سؤال بشأن القضية التي أقامتها المشرعة الألمانية سيفيم داجدلين مع الحزب اليساري المتشدد دي لينكه.

وتصاعد التوتر بين تركيا وألمانيا العضوين بحلف شمال الأطلسي قبل استفتاء مقرر بتركيا خلال الـ16 من شهر أبريل/نيسان الجاري بشأن توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأغضبت برلين أنقرة بعد إلغاء عدة تجمعات انتخابية في ألمانيا لوزراء أتراك مما جعل تركيا تتهم ألمانيا بأنها تتبع أساليب "نازية".

 وقال مكتب الادعاء الاتحادي في ألمانيا الشهر الماضي إنه بدأ تحقيقا فيما يحتمل أنها عمليات تجسس من جانب تركيا.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
تركيا
ألمانيا
تجسس

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: ريال مدريد يحتفظ بالصدارة برباعية في ليجانيس
Thumbnail
شاهد: ثنائية هازارد تمنح تشيلسي فوزا مهما على مانشستر سيتي

الأكثر قراءة

  1. شاهد: فتاة شجاعة تنقذ رهينة من الذبح وتصيب الخاطف
  2. شاهد: كيف استنجدت ناقة بصياد لإنقاذ صغيرها؟
  3. شاهد: لاعب يحرز هدفا من منتصف الملعب
  4. شاهد: لاعب ينقذ حارس مرمى الفريق المنافس من الموت
  5. شاهد: خنازير تمزق ثعبانًا التهم أحد صغارها