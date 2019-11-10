الأحد 10 نوفمبر 2019 22:20
ألمانيا تحذر فرنسا من تقويض حلف شمال الأطلسي
وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حلف شمال الأطلسي بأنه "الركيزة الأساسية لدفاعنا"، وذلك ردا على وصف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للحلف بأنه في حالة "موت سريري".
التفاصيل
- المستشارة الألمانية أكدت في بيانها الأسبوعي، الذي خصصته لإحياء الذكرى 64 لتأسيس الجيش الألماني، أن "حلف شمال الأطلسي الركيزة الأساسية لدفاعنا".
- ميركل: مع ذلك، أصبح واضحا أن علينا كأوربيين ودول في الاتحاد الأوربي أعضاء في حلف شمال الأطلسي، تحمل المزيد من المسؤولية في المستقبل.
- ميركل: ذلك يعني أن علينا تقوية قيادة الجزء الأوربي من الحلف، ولدينا لذلك تعاونا هيكليا في مجال السياسة الدفاعية في الاتحاد الأوربي.
- ميركل: سنطور نظم أسلحة معا في المستقبل. ويشمل ذلك مشروع طائرات مقاتلة جديدة فضلا عن دبابة.
- سبق أن أعلنت ميركل أنها لا تشاطر الرئيس الفرنسي رؤيته "الراديكالية" بشأن حلف الأطلسي، قائلة إنها لا تعتقد "أن هذا الحكم غير المناسب ضروري".
- وزير الخارجية هايكو ماس قال في مقالة نشرتها مجلة دير شبيغل إن بلاده تريد"حلف شمال الأطلسي ونحتاجه".
- ماس اعتبر أنه "سيكون من الخطأ ترك (الحلف) يتقهقر. من دون الولايات المتحدة، لا ألمانيا ولا أوربا (ستكونان) في وضع يسمح لهما بحماية النفس بفعالية".
- ماس أيد دعوة ماكرون إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوربا، قائلا "لذلك نعمل مع فرنسا جاهدين على بناء أوربا تعمل معا عن كثب في مجال السياسات الأمنية".
- لكن وزير الخارجية الألماني حذر من التسبب في مواجهة بين الاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي، قائلا "نعم نريد أوربا قوية وذات سيادة، لكننا نحتاجها في إطار حلف شمال أطلسي قوي وليس كبديل عنه".
- ماس دعا إلى إقامة مجلس للأمن الأوربي تكون بريطانيا عضوا فيه بصرف النظر عن خروجها المزمع من الاتحاد الأوربي.
- الوزير الألماني قال إنه يعمل عن كثب على هذه الفكرة مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان وأضاف أن ألمانيا تهدف إلى تقديم إطار عمل لمجلس الأمن الأوربي أثناء فترة رئاستها للاتحاد الأوربي في النصف الثاني من عام2020.
- ماس: سنحتاج إلى الناتو لسنوات كثيرة، إنه يدعم تقاسم الأعباء والتعاون الدولي والتعددية.
- ماس: إتباع سياسة خارجية وأمنية دون واشنطن سيكون أمرا غير مسؤول، والفصل بين الأمن الأوربي والأمريكي سيكون خطيرا.
خلفيات
- الخميس الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حلف الأطلسي في حالة "موت سريري"، منتقداً قلة التنسيق بين الولايات المتحدة وأوربا والسلوك الأحادي الذي اعتمدته تركيا، عضو الحلف، في سوريا.
- ماكرون قال في مقابلة أجرتها معه مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية إنه "يجب أن نوضح الآن ما هي الغايات الاستراتيجيّة للحلف الأطلسي".
- الرئيس الفرنسي أشار إلى عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأمريكية في ظل قيادة الرئيس دونالد ترمب، كما أبدى تشككه كذلك في قاعدة أمنية تفيد بأن الهجوم على عضو بالحلف يعني الهجوم على كل الحلفاء.
- ماكرون دعا إلى مزيد من الاعتماد على الذات في أوربا، وحذر من أن الولايات المتحدة لم تعد شريكا يعول عليه.
- تصريحات ماكرون تأتي قبل حوالي شهر على قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في لندن في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات