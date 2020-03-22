فيروس كورونا
الأحد 22 مارس 2020 13:11

ألمانيا تبشر بلقاح لكورونا وفرنسا تكشف فاعلية عقار الملاريا

سباق محتدم للوصول للقاح لفيروس كورونا
سباق محتدم للوصول للقاح لفيروس كورونا
غيتي
في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد ضحايا ومصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم، تبشر شركات دواء ألمانية وفرنسية بلقاح وعلاج للفيروس الذي حصد أرواح نحو 12 ألف وأصاب نحو 300 ألف آخرين.

ويخضع نحو مليار شخص لعزلة إجبارية بمنازلهم خشية تفشي كورونا، بينما تزايد عدد المصابين لنحو 300 ألف مصاب، وسط إحصاءات من منظمة الصحة العالمية بتعافي نحو 80% منهم.

وقالت شركة كورفاك الألمانية إن عشرات آلاف المصابين بفيروس كورونا من الممكن أن يحصلوا على لقاح للفيروس خلال الخريف القادم، وأضافت أن التجارب السريرية لهذا اللقاح ستبدأ الصيف المقبل، وأن لديها قدرة إنتاجية تتراوح ما بين 200 و400 جرعة لقاح في العام الواحد.

وفي فرنسا، كشفت تجربة سريرية، فاعلية عقار هيدروكسي كلوروكوين المستخدم لعلاج الملاريا في شفاء المصابين بكورونا، وأظهرت الدراسة الفرنسية شفاء جميع المصابين بعد علاجهم على مدى ستة أيام متواصلة بهذا العقار إلى جانب المضاد الحيوي أزيثروميسين الذي يعزز عملية الشفاء.

وقالت الدراسة إن علاج هيدروكسى كلوروكوين يمنع تكاثر الفيروس في جسم الإنسان، ويعمل على خفض واختفاء العدوى الفيروسية ما قد يساهم في التحكم في انتشار كورونا.

وقوبلت هذه الدراسة بترحاب من وزارة الصحة الفرنسية التي طلبت تكثيف التدقيق حول هذا العقار والأبحاث الأخرى ذات الصلة نظرًا لتخوف بعض الباحثين من التداعيات والآثار الجانبية التي قد يخلفها العقار على المرضى الذين يحتاجون لجرعات كبيرة.

من ناحيته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة جديدة، إن عقاري "هيدرو-كسيكلوروكين" و"أزيتروميسين" فرصة حقيقية لإحداث أبرز تحوّل في التاريخ الطبي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن علاجا تجريبيا لكورونا باستخدام دواء مضاد للفيروسات أظهر علامات تحسن واضحة على مرضى في الولايات المتحدة، لافتة إلى أن هذا العلاج الذي استُخدم سابقا لمعالجة مصابين في مدينة ووهان الصينية، يُعتقد أنه يمنع تكاثر الفيروس داخل الجسم.

وأكدت مصادر طبية أن الدواء الذي تنتجه شركة أمريكية قد دخل رسميًا مرحلة التجارب السريرية على نحو ألف مريض في الولايات المتحدة، وستظهر النتائج بنهاية الشهر المقبل.

لكن الشركة المصنعة للدواء قالت إنه حتى اللحظة لم يثبت أنه آمن للعلاج من كورونا، وأكدت الشركة أنها تدعم خمس تجارب سريرية حول العالم لدراسة مدى أمان وفعالية العقار.

وفي موسكو، أعلنت الحكومة قيام علماء روس حاليًا باختبار 6 لقاحات مضادة لفيروس كورونا، معربة عن أملها في تأكيد فعاليتها قريبًا، بينما تتوقع الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك في روسيا البدء في طرح لقاح في آخر 3 أشهر من العام الجاري، لكن مدير المعهد الروسي لأبحاث الإنفلونزا قال إن إنتاج لقاح لكورونا قد يستغرق من عام ونصف العام إلى 3 سنوات.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
كورونا
دواء
عقار

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