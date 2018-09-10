الاثنين 10 سبتمبر 2018 19:35
ألمانيا تبحث التدخل العسكري في سوريا
قالت الحكومة الألمانية إنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن إمكانية نشر قوات عسكرية في سوريا.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت إن ألمانيا تبحث مع الحلفاء الأمريكيين والأوربيين مشاركتها العسكرية المحتملة إذا استخدمت قوات الحكومة السورية أسلحة كيماوية في إدلب، المعقل الرئيسي الأخير للمعارضة والتي تتعرض حاليا لقصف سوري وروسي مكثف.
وهذه أبرز التطورات:
- المتحدث باسم الحكومة الألمانية أضاف في مؤتمر صحفي "لم يطرأ موقف يستلزم اتخاذ قرار"، مضيفا أن البرلمان يجب أن يوافق أولا على أي قرار.
- لا يزال القيام بأي عمل عسكري في الخارج قضية حساسة لا تحظى بأية بشعبية في ألمانيا بسبب الماضي النازي للبلاد. ومن شأن المشاركة في أية ضربات عسكرية في سوريا أن تضع ألمانيا أيضا في مسار تصادمي مباشر مع روسيا، الداعم الرئيسي للأسد، للمرة الأولى.
- كانت صحيفة بيلد قالت في وقت سابق إن وزارة الدفاع الألمانية التي يقودها المحافظون تدرس خيارات محتملة للانضمام إلى القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية في أي عمل عسكري في سوريا مستقبلا إذا استخدمت دمشق الأسلحة الكيماوية مجددا.
- الصحيفة أضافت أنه سيتم إبلاغ البرلمان بالمشاركة في أي عمل عسكري بعد القيام به بالفعل إذا تطلب الأمر اتخاذ إجراء سريع.
- وقالت الصحيفة إن ميركل هي التي ستتخذ القرار بشأن المشاركة في مثل هذه الضربات، بعد استبعادها من قبل المشاركة في الضربات التي نفذتها قوات أمريكية وفرنسية وبريطانية على سوريا في أبريل/ نيسان الماضي.
- حثت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان في بيان مشترك على ضبط النفس في سوريا.
- قال البيان "الهدف هو أن تتجنب أطراف الصراع... تصعيدا في وضع مروع بالفعل... هذا صحيح بالأخص بالنسبة لاستخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة التي استخدمتها حكومة الأسد فعلا في السابق".
- فجر ذلك صراعا جديدا داخل حكومة المستشارة أنجيلا ميركل الائتلافية. واستبعدت أندريا ناليس زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، وهو شريك صغير في ائتلاف ميركل، دعم أي تدخل ألماني.
- قالت في بيان "الحزب الديمقراطي الاشتراكي لن يوافق، لا في البرلمان ولا في الحكومة، على مشاركة ألمانيا في الحرب في سوريا". وأضافت أن الحزب يدعم المساعي الدبلوماسية لتفادي أزمة إنسانية.
- نقلت رويترز عن مصادر مطلعة على الأمر إن مسؤولين ألمانا وأمريكيين بحثوا الشهر الماضي إمكانية تقديم مقاتلات ألمانية المساعدة في تقييم الأضرار الناجمة عن المعركة أو إسقاط قنابل لأول مرة منذ الحرب في يوغوسلافيا السابقة في التسعينيات.
- تقدم القوات الجوية الألمانية بالفعل دعما بإعادة تزويد الطائرات بالوقود وتنفذ مهاما استطلاعية مستخدمة أربع مقاتلات من طراز تورنيدو انطلاقا من قاعدة في الأردن في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة مسلحي تنظيم الدولة.
المصدر
رويترز
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