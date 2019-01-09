مصر وألمانيا
الأربعاء 9 يناير 2019 22:27

ألمانيا تؤكد اعتقال السلطات المصرية أحد مواطنيها

عيسى الصباغ أحد الشابين المختفين
مواقع التواصل
قالت الخارجية الألمانية إن السلطات المصرية تعتقل أحد مواطنيها الذي اختفى منذ 27 ديسمبر/كانون أول الماضي، بينما لايزال مصير آخر اختفى في نفس الفترة مجهولا.
التفاصيل
  • المتحدثة باسم الخارجية الألمانية ماريا أديبار قالت إن محمود عبد العزيز وهو يحمل الجنسية المصرية إلى جانب الألمانية محتجز لدى السلطات المصرية.
  • أديبار: المسؤولون الألمان لم يزوروه حتى الآن إلا أنهم "يحاولون بشكل مكثف الوصول إليه".
  • عبد العزيز يبلغ من العمر 23 عاما وينحدر من مدينة "غويتينغين" واحتجز بمطار القاهرة في 27 ديسمبر/كانون أول الماضي وهو في طريقه لزيارة أقاربه.
  • السفارة الألمانية أبلغت والد عبد العزيز إنه سيتم إطلاق سراح ابنه وترحيله إلى ألمانيا شرط موافقته على التخلي عن جنسيته المصرية.
  • اختفى شاب ألماني آخر ويدعى عيسى الصباغ (18 عاما) في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن يقوم برحلة داخلية من الأقصر إلى القاهرة حيث كان يعتزم زيارة جده.
  • أديبار: السفارة الألمانية تحاول معرفة مكان الصباغ.
  • محمد الصباغ، والد عيسى الصباغ، قال لـ "الجزيرة مباشر" إن ابنه "اختفى تماما ولا نعرف عنه شيئا على الإطلاق"، نافيا أن يكون له أي نشاط سياسي.
  • الصباغ قال إن أجهزة الأمن المصرية احتجزت ابنه فور وصوله إلى الأقصر، بحسب ما أبلغه معارف له.
  • يحمل الشاب المنحدر من مدينة غيسن، الجنسيتين الألمانية والمصرية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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ألمانيا
اعتقال
عيسى الصباغ
محمود عبد العزيز
اختفاء قسري

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