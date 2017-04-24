الاثنين 24 أبريل 2017 09:19
ألمانيا: ارتفاع الجريمة الإلكترونية بنسبة 80 % في 2016
قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره إن الجرائم الإلكترونية في البلاد سجلت زيادة 80 في المائة في عام 2016 مقارنة بالجرائم المسجلة في عام 2015.
ونقلت صحيفة دي فيلت عن الوزير أن الحكومة سجلت أكثر من 82 ألف حالة احتيال وتجسس على الإنترنت وجرائم إلكترونية أخرى.
وعلاوة على الجريمة الإلكترونية قالت الصحيفة إن الشرطة سجلت أيضا أكثر من 253 ألف جريمة تم تنفيذها بمساعدة الإنترنت بزيادة 3.6 في المائة عن 2015.
وقالت الصحيفة إنه من المقرر نشر الإحصائيات كجزء من التقرير السنوي للحكومة عن الجريمة.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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