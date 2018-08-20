الاثنين 20 أغسطس 2018 09:14
ألمانيا: أزمة الليرة التركية تمثل خطرا إضافيا على الاقتصاد الألماني
قالت وزارة المالية الألمانية اليوم الإثنين إن أزمة العملة التركية تشكل خطرا إضافيا على الاقتصاد الألماني.
أبرز تصريحات المالية الألمانية في تقريرها الشهري:
- التطورات الاقتصادية في تركيا تمثل خطرا اقتصاديا خارجيا جديدا.
- على الرغم من مثل هذه المخاطر مازال الاقتصاد الألماني قويا يدعمه إنفاق الدولة والاستهلاك الخاص وانخفاض أسعار الفائدة وسوق العمل القوية وارتفاع الأجور الحقيقية.
- من المتوقع أيضا أن تزيد الشركات استثماراتها لأن الاقتصاد العالمي مازال في حالة طيبة على الرغم من التهديد بنشوب حرب تجارية.
- المخاطر مازالت موجودة ولاسيما فيما يتعلق بالغموض بشأن كيفية نجاح انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى السياسات التجارية الأمريكية في المستقبل.
معلومات أساسية
- ألمانيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في تركيا التي يعد الاتحاد الأوربي أكبر شركائها التجاريين.
- فقدت الليرة التركية نحو 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام نتيجة تأثرها بخلاف دبلوماسي متفاقم مع الولايات المتحدة.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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