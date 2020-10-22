العراق
الخميس 22 أكتوبر 2020 19:03

ألقته والدته مع شقيقه.. الشرطة العراقية تعلن العثور على جثة الطفل الثاني في نهر دجلة

الشرطة العراقية قالت إنها انتشلت جثة الطفلين من نهر دجلة
غيتي
أعلن مصدر أمني بالعراق، الخميس، العثور على جثة الطفل الثاني الذي ألقته والدته في نهر دجلة بالعاصمة بغداد، في واقعة أثارت غضبا وصدمة في البلاد.

وفي تصريح للأناضول، قال الملازم في نجدة بغداد فاضل الحميدي، إن "فرق الغواصة النهرية التابعة لشرطة نجدة بغداد عثرت على جثة الطفل الثاني، الذي ألقته والدته مع شقيقته في نهر دجلة".

وأوضح الحميدي أن "جثة الطفل الثاني تم تسليمها للطب العدلي، لاستخراج تصريح بدفنها بمعرفة ذويها".

والإثنين، انتشلت فرق الغواصة جثة طفلة بالغة من العمر ثلاث سنوات، وتم استكمال أعمال البحث للعثور على جثة شقيقها البالغ من العمر عامين.

وقبل أسبوع، سجلت كاميرات مراقبة فوق جسر الأئمة الرابط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية في بغداد، مشهد امرأة تحمل طفلاً وتقتاد آخر، قبل أن ترميهما معا من فوق حافة الجسر، في واقعة أحدثت هزة بالمجتمع العراقي.

وتداولت وسائل إعلام محلية ومغردون عبر منصات التواصل، المقطع المصور على نطاق واسع، ما أثار غضبا واسعا تجاوز حدود العراق وبلغت أصداؤه جميع الدول العربية.

وأوضحت الشرطة العراقية، في بيان سابق، أنها أوقفت أم الطفلين تمهيدا لإحالتها إلى المحاكمة وتوجه لها تهمة القتل العمد.

ووفق قانون العقوبات العراقي، "يعاقب بالإعدام من قتل نفسا عمدا إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد".

ومنذ مطلع العام الجاري، يشهد العراق تفاقما في الحوادث والأزمات الاجتماعية، بسبب ارتفاع معدلات الفقر جراء تعطل الأنشطة الاقتصادية والتجارية على خلفية تفشي فيروس كورونا.

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المصدر
الأناضول

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