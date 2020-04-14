فيروس كورونا
الثلاثاء 14 أبريل 2020 22:08

ألعاب حسابية تساعد في الترفيه عن الأطفال خلال إغلاق كورونا

غيتي
هل صرت عالقا في المنزل مع الأطفال في المستقبل القريب جراء فيروس كورونا (كوفيد-19)؟ هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحويل الحجر المنزلي إلى مغامرة ممتعة.

وتقول مستشارة التعليم دانا مونت إن إعداد قائمة مهام تغطي الأعمال المنزلية والأعمال المدرسية بالإضافة إلى الأنشطة المسلية، سوف يضمن عدم شعور الأطفال بالملل الشديد.

وعند التخطيط ليس من المهم تقسيم المهام الكبيرة إلى العديد من المهام الأصغر وتبديلها في كثير من الأحيان فحسب، ولكن أيضا تضمين حدث مميز في اليوم.

وعلى كل حال تستدعي الأوقات الاستثنائية اتخاذ تدابير استثنائية.

وتقترح مونت، على سبيل المثال، القيام بنزهة على أرضية غرفة المعيشة: "افعلوا شيئا غاية في الجنون معا".

أو يمكنك تنظيم لعبة بحث خاصة بالرياضيات حول الشقة. وعلى حسب عمر الأطفال، يعد الوالدان مسائل حسابية متفاوتة الصعوبة على قطع ورق صغيرة وتوزيعها حول المنزل.

وتقول مونت: "ضع، مثلا، 10 ورقات صفراء في غرفة المعيشة، و10 ورقات خضراء في الحمام، و10 ورقات حمراء في غرفة الأطفال". يتم بعد ذلك إضافة النتائج إلى جدول مهام تم إنشاؤه مسبقا ثم قم بإضافة مهام أخرى.

وبعد إضافة المجموع المكتوب على كل الأوراق المخبأة، يتم حساب نتائج الأوراق الصفراء والخضراء والحمراء معا للحصول على نتيجة نهائية.

وتقول مونت الخبيرة في أصول التربية: "وبعد الحصول على الرقم أو الشفرة الصحيحة، يتم فتح الخزينة أو صندوق الكنز، ويحصل ملك أو ملكة الرياضيات على مكافأة صغيرة".

ولا يجب أن ينتهي يوم المرح عند هذا الحد. "فعندما يكون الجميع متعبين من المطاردة الرياضية، يحين الوقت لأمسية سينمائية مع فيشار معد في المنزل".

المصدر
الألمانية

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