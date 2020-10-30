الانتخابات الأمريكية
الجمعة 30 أكتوبر 2020 17:57

أكثر من 80 مليون أمريكي صوتوا "مبكرا" في الانتخابات الرئاسية

المنافسة على رئاسة أمريكا تشتعل بين الرئيس الحالي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن
المنافسة على رئاسة أمريكا تشتعل بين الرئيس الحالي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن
مواقع التواصل
أدلى أكثر من 80 مليون أمريكي بأصواتهم مبكرا قبل بدء الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفق إحصاء جار من مشروع الانتخابات الأمريكية.

وأحصى المشروع 80 مليونا و721 ألفا و858 صوتا مبكرا، منها أكثر من 52 مليونا صوتوا عبر البريد.

ولا يزال الديمقراطيون يشكلون الجزء الأكبر من أولئك الذين صوتوا في وقت مبكر، لكن حصتهم تراجعت إلى 46.8% من المجموع، بانخفاض عن 48% يوم الإثنين. ووصلت حصة الجمهوريين من إجمالي الأصوات إلى 29.7%، في حين حافظ الناخبون الذي اختاروا عدم التصريح علانية بانتمائهم إلى حزب معين على نسبة 22% من الأصوات.

رجل يفحص بطاقة اقتراع في مركز اقتراع مبكر في نيويورك (رويترز)

 

وتجاوزت الزيادة في التصويت المبكر الرقم الذي شوهد في عام 2016، عندما أدلى حوالي 58 مليون شخص بأصواتهم مبكرا، وفق تقارير إعلامية محلية.

وتحول الناخبون بشكل متزايد إلى الاقتراع عبر البريد والتصويت المبكر في أماكن الاقتراع هذا العام وسط مخاوف صحية أثارتها جائحة كورونا.

وسعى الرئيس دونالد ترمب مرارا إلى تصوير التصويت عبر البريد على أنه عرضة للتزوير، لكنه لم يدعم مزاعمه بالأدلة.

وسجلت الولايات المتحدة نحو 9 ملايين مصاب بكورونا، حتى الجمعة، منها أكثر من 228 ألف وفاة، بحسب إحصاءات محلية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
تصويت
انتخابات
ترمب

اقرأ أيضا

Thumbnail
مسؤول جزائري: فرنسا أخذت عظام المقاومين واستخدمتها في صناعة الصابون
Thumbnail
الانتخابات الرئاسية.. كيف تبدو نتائج استطلاعات الأيام الأخيرة بين ترمب وبايدن؟
Thumbnail
زيدان يعلق للمرة الأولى على أزمة بنزيمة وفينيسيوس (فيديو)
Thumbnail
تونس تحقق في وجود تنظيم محلي تبنى هجوم نيس
Thumbnail
"لقد خذلنا اليهود".. حزب العمال البريطاني يوقف زعيمه السابق كوربن بسبب "معاداة السامية"

الأكثر قراءة

  1. حمص .. عاصمة الثورة السورية بلا ثوار
  2. الميسري: قادرون على القضاء على المشروع الإماراتي في اليمن(فيديو)
  3. مسيرات سلمية تقمع من قبل الاحتلال الإسرائيلي
  4. انخفاض نسبة الإصابة بالإيبولا هل هو بداية لانحساره
  5. رحلة الـ7 ساعات من برج العرب لقبرص