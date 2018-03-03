إسبانيا
السبت 3 مارس 2018 09:43

أكثر من 500 حادثة متعلقة بالإسلاموفوبيا بإسبانيا في 2017

أكثر من 500 حادثة متعلقة بالإسلاموفوبيا بإسبانيا في 2017
الأناضول
قالت منصة المواطنة الإسبانية حول الإسلاموفوبيا، إن بلادها شهدت في 2017، أكثر من 500 حادثة متعلقة بالإسلاموفوبيا، بينها حوادث استهدفت نساء وأطفالا ومساجدا.

وبحسب تقرير نشرته المنصة، الجمعة، تحت عنوان "الإسلاموفوبيا في إسبانيا 2017"، لوحظ اتجاه متزايد من التحيز ضد الإسلام بين مختلف الآراء السياسية في إسبانيا.

وذكر التقرير أنه تم أيضًا توثيق حوادث من تلك الظاهرة في الشوارع، والإعلام، وحملات الإنترنت، من قبل مجموعات يمينية متطرفة.

كما أشار إلى أن 386 حادثة من أصل 546 من حوادث الإسلاموفوبيا بالبلاد، جرت عبر منصات إعلامية أو مواقع الإنترنت.

 فيما وقع 48% من تلك الحوادث عبر اعتداءات لفظية ضد الإسلام والمسلمين.

وأضاف أن 21% من تلك الحوادث كانت موجهة ضد النساء، و8% ضد الرجال، فيما استهدفت 4 % منها الأطفال، و7 % المساجد. 

كما تم توثيق اعتداءات استهدفت مؤسسات وشركات تابعة للجالية المسلمة في إسبانيا.

المصدر
الأناضول
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إسبانيا
الإسلاموفوبيا
المسلمون في أوربا
المسلمون في الغرب

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