تهويد القدس
الاثنين 1 يناير 2018 15:24

أكثر من 25 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في العام 2017

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
الجزيرة
قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، إن أكثر من 25 ألف مستوطن، اقتحموا المسجد الأقصى، خلال العام 2017.

وأكدت دائرة الأوقاف أن هذا الرقم يشير إلى وجود ارتفاع "قياسي"، في أعداد المقتحمين، مقارنة بالأعوام الماضية.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، إن "اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد خلال العام ٢٠١٧ سجلت أعلى نسبة مقتحمين، حيث بلغ مجموعهم ما يقارب ٢٥٦٣٠ متطرفا، في استباحة واضحة لقدسية المسجد".

وأضاف في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول أن "أعداد المقتحمين في ازدياد، في ظل الفتاوى الصادرة عن الحاخامات اليهود التي تحرض على اقتحام المسجد الأقصى، وفي ظل دعم حكومي إسرائيلي لهؤلاء المقتحمين".

وحذر الخطيب من "ما تقوم به حكومة إسرائيل من إجراءات هادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم منذ عام ١٩٦٧ في المسجد الأقصى، كمسجد خالص للمسلمين تحت رعاية ووصاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين خادم الأماكن المقدسة بالقدس الشريف".

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين، باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، منذ العام 2003.

وكانت السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية قد طالبتا مرارا الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الاقتحامات، وهو ما ترفضه إسرائيل.

وكان أكثر من 15 ألف مستوطن قد اقتحموا المسجد الأقصى في العام 2016، ما يشير إلى الارتفاع الملحوظ في أعداد المقتحمين خلال العام 2017.

وتزداد وتيرة الاقتحامات للمسجد خلال الأعياد اليهودية.

المصدر
الأناضول
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