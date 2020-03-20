أكثر من 10 آلاف وفاة نتيجة كورونا وإسبانيا تتجاوز إيران في أعداد المصابين
وبلغ عدد الوفيات أكثر من 10 آلاف وخمسمئة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، فيما اقترب عدد المصابين من نحو 259 ألفا في 183 بلدا وإقليما.
وارتفع عدد وفيات كورونا في إسبانيا إلى 1041 حالة وفاة من أكثر من 20 ألف مصاب، حسب مواقع رصد حالات الإصابة بالفيروس.
وفي وقت سابق قال "فرناندو سيمون" مدير مركز تنسيق التنبيهات وخدمات الطوارئ في وزارة الصحة الإسبانية، في مؤتمر صحفي الجمعة، إن عدد الوفيات ارتفع جراء كورونا إلى 1002، بعد أن سجلوا 235 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وأضاف أن عدد الاصابات ارتفع أيضاً إلى 19 ألف و980 بعد تسجيل ألفين و833 إصابة جديدة، مشيرا إلى أن 1141 مصابا يرقدون في العناية المركزة.
وفي تونس أعلن الرئيس قيس سعيد حجرا صحيا عاما وطلب من أغلب المواطنين البقاء في بيوتهم الا للضرورة القصوى وعلق التنقل بين المدن في تشديد للإجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا.
وفي كلمة وجهها للشعب ونقلها التلفزيون قال الرئيس التونسي إن على التونسيين ملازمة بيوتهم وأن الدولة ستوفر لهم الغذاء مضيفا أن الخدمات الحيوية ستواصل العمل.
ودعا التونسيين الى عدم الجزع والخوف قائلا إن تونس قادرة على التصدي لهذا الفيروس. وأضاف أنه يتعين الاهتمام بأصحاب الدخول المنخفضة.
وأعلنت تونس، التي سجلت 54 حالة إصابة بالفيروس، حظر التجول وأغلقت حدودها البحرية والبرية والجوية. كما أغلقت المقاهي والمساجد.
وأعلن الأردن فرض حظر للتجول بداية من السابعة صباح السبت بالتوقيت المحلي.
وحتى الخميس سجل الأردن 69 إصابة بفيروس كورونا، فيما يفرض الحجر الصحي على نحو خمسة آلاف شخص وصلوا مؤخرا من الخارج.
عاجل || وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة:— Jordan News Agency (@Petranews) March 20, 2020
أمر الدفاع الثاني: اعلان حالة منع التجوال اعتبارا من الساعة 7 صباحا من يوم السبت... وإغلاق المحال التجارية في الاردن كافة.#بترا #الأردن #امر_الدفاع_الثاني #خليك_بالدار
في لبنان، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 163 إصابة، بحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة، بزيادة 14 إصابة عن الخميس.
وسجلت الجزائر ارتفاعا في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، إلى 12 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
وقالت وزارة الصحة في حصيلة جديدة نشرتها على موقع خصصته للمعلومات المتعلقة بتطور الوضع الصحي، إنها سجلت 12 حالة وفاة بكورونا و95 إصابة مؤكدة في عموم البلاد، مشيرة إلى أن 32 من المصابين تماثلوا للشفاء.
والخميس، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن إجراءات جديدة لمواجهة الفيروس، منها وقف المواصلات بين المحافظات وإعفاء 50 في المئة من الموظفين من العمل.
وفي إيران، أعلن على رضا رئيسي مساعد وزير الصحة تسجيل 149 حالة وفاة و1237 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع اجمالي عدد المصابين إلى 19 الفا و644 شخصا، فيما بلغ عدد المتوفين 1433 والمتعافين 6 آلاف و745 شخصا.
ودعا نواب إيرانيون الرئيس حسن روحاني إلى فرض حجر صحي في جميع أنحاء البلاد لمكافحة فيروس كورونا.
وذكرت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية الإيرانية، الجمعة، أن 20 نائبا طالبوا في رسالة إلى روحاني بضرورة فرض الحجر الصحي في البلاد لمدة 15 يوما "لتخفيف عدد الإصابات بالفيروس" واتخاذ إجراءات قضائية ضد الذين لا يمتثلون لتدابير الحجر الصحي.
في ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة اكتشاف 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالمرض في البلاد إلى 1030 حالة.
وفي محاولة للسيطرة على انتشار المرض، فرضت الحكومة الماليزية قيودا على التنقل وأغلقت الحدود أمام معظم المسافرين، وأرغمت معظم المتاجر على إغلاق أبوابها باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات.
وذكرت وزارة الدفاع الماليزية الجمعة أن "الجيش سوف يساعد الشرطة في مراقبة الوضع، لضمان امتثال المواطنين لقرار السيطرة على الحركة"، بعد أن حذرت الشرطة من أن الناس تتحرك في الشوارع.
وفي كندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 12 حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الإصابة 925 حالة.
وفي بريطانيا، ارتفعت أعداد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا إلى 184 حالة. وفي وقت سابق أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية وفاة 39 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت الهيئة أن أعمار المتوفين بين 50 و99 عاما وكانوا يعانون من ظروف صحية.
وطلبت الحكومة البريطانية من 65 ألف ممرض وطبيب متقاعد العودة إلى عملهم للمساعدة في محاربة الفيروس.
وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن حكومة البلاد وجهت رسائل إلى 50 ألف ممرض سابق و15 ألف طبيب متقاعد، معربا عن أمله في أن يستجيب "الآلاف منهم" للطلب.
وأوضح أن المتطوعين سيخضعون لدورة تدريبية خلال الأسابيع القليلة القادمة قبل توجيههم إلى المستشفيات.