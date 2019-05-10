أكثر من عشرة ملايين توقيع تطلب بدء إجراءات عزل ترمب

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رويترز

قدم برلمانيون ديمقراطيون ومنظمات تقدمية عرائض وقعها في المجموع أكثر من عشرة ملايين شخص يطلبون من الكونغرس بدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.

التفاصيل: عرض النائبان رشيدة طليب وآل غرين وممثلو عدد من المنظمات بينها "موف أون" و"ويمنز مارش"، أمام مبنى الكونغرس مفتاح "يو إس بي" يتضمن هذه العرائض.

أمام لوحة كتب عليها "ترمب يجب أن يرحل"، قال غرين "لدينا بين أيدينا عشرة ملايين سبب لأن نكون هنا اليوم".

رشيدة طليب التي تدعو إلى إقالة ترمب منذ أشهر قالت "في مواجهة هذه الحقبة، هذه الحقبة القاتمة لبلدنا، حان الوقت، من وجهة نظري، للكفاح".

طليب العضو في مجلس النواب منذ يناير/ كانون الثاني، قدمت مشروع قرار يدعو اللجنة القضائية إلى التحقيق لمعرفة ما إذا كان الرئيس ارتكب أفعالا تبرر بدء إجراءات لعزله.

وفي مواجهة الجناح التقدمي للحزب، يتبنى القادة الديمقراطيون موقفا أكثر اعتدالا، مؤكدين أن إجراءات العزل التي لا تتمتع بالشعبية حسب استطلاعات الرأي، يمكن أن تؤدي إلى انقسام في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 325 مليون نسمة، مع اقتراب موعد الانتخابات التي ستجرى في 2020. النائبة الديمقراطية رشيدة طليب ـ أرشيف أزمة دستورية: في مواجهة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، يهيمن الجمهوريون على مجلس الشيوخ المكلف الاستجواب في إجراءات العزل، ومن المرجح أن يبرئ ترمب.

لكن منذ أسابيع توتر الوضع بين الديمقراطيين والبيت الأبيض الذي يرفض التعاون في عدد من التحقيقات البرلمانية معتبرا أن طلباتهم غير مبررة ودوافعها سياسية.

الأمر الذي دفع رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الخميس إلى التصريح أنّ الولايات المتّحدة تمرّ بـ"أزمة دستورية" بسبب رفض الرئيس ترمب التعاون مع التحقيقات العديدة التي تجريها لجان في الكونغرس بمجلسيه ولا سيّما بشأن التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

بيلوسي قالت في تغريدة على تويتر إنّ "قرار ترمب وإدارته تجاهل قسم اليمين الذي أدّوه تسبّب بأزمة دستورية. إنّه لأمر مروّع أن تكون الإدارة عقبة أمام حماية انتخاباتنا وحصول الشعب الأمريكي على الحقيقة".

لمّحت بيلوسي إلى أنّ الكونغرس قد يكون في صدد إعداد إجراءات أخرى للتعامل مع قضية عرقلة التحقيقات التي يقوم بها.

الزعيمة الديموقراطية قالت خلال مؤتمر صحفي "سنذهب (للتصويت) في مجلس النواب عندما نكون مستعدّين. سنرى عندها لأنّه قد تكون هناك مسائل أخرى تتعلق بعرقلة عمل الكونغرس التي قد نرغب في معالجتها في الوقت نفسه".

آل غرين قال: "لا يمكننا أن نقول إننا نواجه أزمة دستورية ثم لا نفعل شيئا". مضيفا "علينا العمل على العزل. لنترك مجلس الشيوخ يفعل ما يريد وعلينا أن نفعل ما يجب علينا فعله". نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي خلفيات: في 17 مايو/أيار 2017 أعلنت وزارة العدل الأمريكية روبرت مولر مستشارا خاصا لرئاسة التحقيق بشأن التدخلات الروسية المفترضة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

جاء التعيين بعد تزايد الاتهامات للرئيس ترمب بالسعي لإعاقة التحقيق عقب إقالته مدير الأف.بي.آي السابق جيمس كومي.

إفادة من وزير العدل الأمريكي ويليام بار عن تقرير مولر، برأت مولر وحملته الانتخابية من أي صلة بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية 2016.

الرئيس ترمب أكد تمسكه بامتيازاته التنفيذية، وقال إنه لن يسمح بتسليم الكونغرس تقرير مولر الكامل.

توقع خبراء أمريكيون تدخلا روسيا جديدا في الانتخابات الأمريكية في 2020، بعد أن كشف تقرير مولر أن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 كان بأسلوب كاسح ومنهجي.

