فيروس كورونا
الثلاثاء 24 مارس 2020 22:55

أكثر من ثلث سكان العالم في العزل بسبب فيروس كورونا (صور)

زوجان معزولان يشاهدان المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رويترز
تخطى عدد الأشخاص المشمولين بتدابير العزل المنزلي حول العالم لمكافحة فيروس كورونا 2.6 مليار نسمة مساء اليوم حين تدخل تدابير الإغلاق المفروضة في الهند حيّز التنفيذ.

وبذلك يصبح أكثر من ثلث سكان العالم الذين تقدر الأمم المتحدة حاليا عددهم بـ7.8 مليارات نسمة، في العزل المنزلي، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية.     

وأعلنت معظم الدول المعنية عزلا إلزاميا لسكانها أي أنه بات على الأقل 2.24 مليار نسمة في 42 بلدا ومنطقة على الأقل في العزل المنزلي.


وقد فُرض هذا التدبير في عدد كبير من الدول الأوربية كالمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وأيضا في كولومبيا والأرجنتين وولاية كاليفورنيا الأمريكية والنيبال والعراق ومدغشقر.

واليوم الثلاثاء انضمّت الهند ونيوزيلندا إلى قائمة الدول التي فرضت هذا التدبير الذي ستطبّقه أيضا جنوب إفريقيا الخميس.


وفي غالبية هذه الدول والمناطق يتيح هذا التدبير للأشخاص التوجه إلى العمل وشراء الحاجيات الأساسية والذهاب إلى الطبيب أو الصيدلية.      

وفرض 15 بلدا ومنطقة على الأقل (أكثر من 189 مليون نسمة) حظر تجوال مسائيا وليليا، على غرار ما أعلنته السعودية وساحل العاج وتشيلي والعاصمة الفلبينية مانيلا. أما في مصر، فيدخل حظر التجوال حيّز التنفيذ الأربعاء.


وفرضت عدة دول حجرا على كبرى مدنها ومنعت الدخول والخروج وهو التدبير المطبق في 27 مدينة في بلغاريا وفي ألمآتا ونور سلطان في كازخستان وفي باكو في أذربيجان، علما أن هذه المدن تضم نحو عشرة ملايين نسمة.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب فيروس كورونا نحو 410 آلاف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا و500، فيما تعافى قرابة 109 آلاف.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
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فيروس كورونا

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