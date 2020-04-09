فيروس كورونا
الخميس 9 أبريل 2020 22:51

أكبر ولاية ألمانية توقف المساعدات لمتضرري كورونا بسبب عمليات تزوير

من المهم الحفاظ على يقظتك في مواجهة بعض الهجمات السيبرانية الأقل شهرة
قررت أكبر ولاية ألمانية تعليق دفع مساعدات طارئة للشركات المتضررة جراء تبعات تفشي فيروس كورونا في البلاد بسبب رصد عمليات تزوير واسعة.

وأشارت سلطات ولاية شمال الراين - وستفاليا في غرب ألمانيا إلى أنها وبعد تلقيها "معلومات عن وجود مواقع إلكترونية وهمية مدرجة على نتائج محركات البحث"، قررت "التعليق الموقت" لدفع المساعدات الموجهة للشركات الصغيرة وأصحاب المهن الحرة التي أقرتها برلين للمساعدة في تخفيف تبعات الفيروس.

وتبين أن المزورين ينشئون مواقع إلكترونية وهمية ينسخون عبرها الصفحات الرسمية للسلطات حيث يمكن تقديم طلبات الحصول على مساعدات عبر الإنترنت. ويجمعون بعدها البيانات الخاصة بالشركات التي تملأ الاستمارات ثم يستخدمونها ويقدمون الطلبات بأنفسهم على مواقع فعلية للحصول على الأموال.

وأعلنت الشرطة المحلية إطلاق تحقيق إثر تلقي شكاوى عدة "من أشخاص يرغبون بطلب مساعدات عبر الإنترنت" و"يحالون إلى مواقع مزيفة" تسعى "بوضوح إلى استغلال" بياناتهم.

وينتشر هذا النوع من عمليات التزوير في مناطق ألمانية عدة منذ أن أعلنت الحكومة عن مساعدة بقيمة 50 مليار يورو للشركات الصغيرة في مواجهة تبعات تفشي وباء كوفيد - 19. وتصل قيمة المساعدات  إلى 15 ألف يورو للشركات التي تضم أقل من عشرة موظفين.

وفي نهاية مارس/ آذار، حذرت ولاية بادي-فورتمبرغ من ازدياد هذه المواقع الوهمية، داعية الشركات إلى التأكد من تصفح الصفحات الرسمية حصرا لتسجيل طلبات المساعدات.

المصدر
الفرنسية
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
ألمانيا
تزوير
مساعدات
قرصنة إلكترونية

اقرأ أيضا

Thumbnail
رويترز: جيه.بي مورغان يتطلع لبيع قروض صندوقي السعودية والإمارات السياديين
Thumbnail
بريطانيا: جونسون يخرج من العناية المركزة ووفيات كورونا ترتفع لـ8 آلاف
Thumbnail
مصر تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات بسبب كورونا
Thumbnail
السودان: السجن لخطيب أساء للأطباء بلفظ فاحش من على المنبر
Thumbnail
أكبر ناجية في العالم من كورونا... عجوز عمرها 107 أعوام

الأكثر قراءة

  1. رويترز: جيه.بي مورغان يتطلع لبيع قروض صندوقي السعودية والإمارات السياديين
  2. بريطانيا: جونسون يخرج من العناية المركزة ووفيات كورونا ترتفع لـ8 آلاف
  3. مصر تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات بسبب كورونا
  4. أكبر ولاية ألمانية توقف المساعدات لمتضرري كورونا بسبب عمليات تزوير
  5. السودان: السجن لخطيب أساء للأطباء بلفظ فاحش من على المنبر