الولايات المتحدة
الجمعة 9 مارس 2018 12:23

أكاديمي فلسطيني يرفض توقيع عقد مع جامعة أمريكية يمنعه من انتقاد إسرائيل

الأكاديمي الفلسطيني الأصل، حاتم بازيان
الأكاديمي الفلسطيني الأصل، حاتم بازيان
أرشيفية
رفض الأكاديمي الفلسطيني الأصل، حاتم بازيان، التوقيع على عقد قُدم له من قبل جامعة ولاية أريزونا، يتضمن مادة تمنع انتقاد إسرائيل.

وجاء رفض الأكاديمي قبيل إلقائه كلمة في مؤتمر ينظمه طلبة مسلمون في الجامعة، دعوه إليه.

وقال بازيان الأستاذ في جامعة بيركلي، إن عملاء داعمين لإسرائيل، يُشكلون عائقاً حقيقياَ أمام حرية التعبير والحرية الأكاديمية في الجامعات الأمريكية.

وأضاف أن تقديم عقد له للتوقيع عليه يتضمن مادة لمنع انتقاد ومقاطعة إسرائيل، هو تجاهل لحرية الفكر والحرية الأكاديمية.

وقال: "أعتقد أن إسرائيل تتجاهل القانون الدولي، وتمارس الضغوط على الشعب الفلسطيني".

وبيّن أن هناك العديد من التنظيمات المؤيدة لإسرائيل في عموم الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول منع البرامج والفعاليات التي تنظم لصالح القضية الفلسطينية عبر ممارسة الضغط على إدارة الجامعات.

من جهته أعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، أحد أكبر المنظمات المدافعة عن حقوق المسلمين في الولايات المتحدة، إقامة دعوى قضائية ضد إدارة جامعة أريزونا لدى المحاكم حول الموضوع.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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الولايات المتحدة
إسرائيل
أكاديمي فلسطيني
حاتم بازيان
جامعة ولاية أريزونا
فلسطين المحتلة

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