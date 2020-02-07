أكاديمي سعودي يهاجم رشيدة طليب لارتدائها الزي الفلسطيني بالكونغرس
وقال الفراج في تغريدة على حسابه في تويتر، إن النائبة ارتدت الثوب الفلسطيني احتجاجا على ترمب، وطالبها بترك الولايات المتحدة والعودة إلى رام الله على أن يتكفل لها بتذاكر سفر من الدرجة الأولى وشراء شقة.
وأضاف الفراج أنه يُقدم نفس العرض لـ "المحتجة" النائبة إلهان عمر، أول نائبة متحجبة في الكونغرس.
عضوة مجلس النواب من أصل فلسطيني رشيدة طليب تحضر خطاب حالة الإتحاد بالثوب الفلسطيني👇احتجاجا على ترمب حسب قولها— Dr. Ahmad Alfarraj (@amhfarraj) February 6, 2020
يا رشيدة
لماذا لا تتركي امريكا لترمب وتعودي إلى رام الله وسأتكفل بتذاكر سفرك على الدرجة الأولى وشراء شقة لك في رام الله، وأُقدّم نفس العرض للمحتجّة بجانبك الهان عمر.. pic.twitter.com/rTELt09VfI
وكانت طليب كتبت معلقة على صورتها بالزي الفلسطيني: "لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للاحتجاج . لقد انضممت إلى أخواتي في الكونغرس بارتداء الأبيض، الثوب الفلسطيني، في خطاب حالة الاتحاد الأمريكية في الكونغرس".
"There is no right or wrong way to protest." --@ayannapressley— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) February 4, 2020
I'm joining my sisters in Congress in wearing white--my white #PalestinianThobe--to #SOTU. Being #unapologeticallyMe is my way of protesting this #ImpeachedPresident. pic.twitter.com/S8bHJPyDpz
وهاجم معلقون تغريدة الفراج وتدخله السافر في شؤون النائبة صاحبة الأصول الفلسطينية التي حققت إنجازات على رأسها دخولها الكونغرس الأمريكي وإعلاء صوت القضية الفلسطينية.
النائبة العربية في الكونغرس الأمريكي "رشيدة طليب" تحتج على خطاب "حالة الاتحاد" الذي ألقاه ترامب، بارتداء الثوب الفلسطيني.— فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) February 5, 2020
تحية لهذه الامرأة القوية. pic.twitter.com/ehZyED4K42
وحظيت خطوة النائبة طليب بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوها بـ"المرأة القوية" التي تمثل قضيتها بأوضح صورة.
المضحك والمثير للسخرية بعض العرب مبتهج لتبرئة ترامب أكثر من نصف الأميركيين ومن السناتور رومني مرشح الرئاسة عن الحزب الجمهوري وحاكم ولاية سابقة..وصوت لإدانة ترامب— عبدالله الشايجي (@docshayji) February 5, 2020
يا أمة ضحكت من جهلها وتبعيتها الأمم.قاتل الله التبعية ..
جمهوريون أكثر من الجمهوريين
وملكيين أكثر من الملك
مبروك😷🤔
رشيدة طليب نورت الكون بالثوب الكنعاني ❤ pic.twitter.com/vSpZxewvgk— Mousa Sadeh (@Raimart10) February 5, 2020
الدفاع عن القضية ليست مرتبطة بحدود فلسطين الجغرافية ومنهم ايضا من يسكن في شرق الصين ومستعد ان يدافع عن الحرم المكي الجهاد في الكلمة والدعاء والقلم ليست مرتبطة بالسلاح يا بتوع المدارس— شادي (حلاق الرئيس) (@saad1980sy_ksy) February 6, 2020
زعلان عشان رشيدة حضرت بالثوب الفلسطيني ومازعلت على بيع القدس— نوافذ (@bamoneam) February 6, 2020