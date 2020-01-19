تركيا
الأحد 19 يناير 2020 10:25

أكاديمي سعودي يتهم أردوغان بتقبيل يد "ماسوني".. ومغردون يفندون

أردوغان يقبل يد رجل.. من يكون؟
مواقع التواصل
أثارت صورة متداولة على نطاق واسع بمنصات التواصل، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يقبل يد شخص مسن، ضجة كبيرة وتكهنات حول الرجل الذي انحنى له الرئيس التركي.

وكان الأكاديمي السعودي إبراهيم المطلق، الذي يعمل أستاذا للدراسات الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود، قد نشر الصورة على حسابه بموقع تويتر وغرد بالقول إن أردوغان "يقبل يد روتشيلد أبو الماسونية العالمية"، موجهًا خطابه لجماعة الإخوان المسلمين.

وأثار المطلق بتغريدته موجة غضب عارمة، إذ رد عليه مغردون بأن الرجل هو المؤرخ التركي الشهير "خليل إبراهيم إينالجك"، الذي كان أستاذً لأردوغان في الجامعة، وقد انحنى يقبل يد معلمه تقديرًا واحترامًا له.

وانهالت التعليقات التي نعتت الأكاديمي السعودي بـ"الكذب والافتراء" تارة، وبـ"الجهل" تارة أخرى، ونشر ناشطون سيرة وصور المؤرخ التركي إينالجك للتعريف به وإنصافه.

ويعد البروفيسور خليل إينالجك في طليعة المتخصصين في التاريخ العثماني على نطاق العالم، وحصل عام 2011 على جائزة الملك فيصل، تقديرًا لإنجازاته العلمية، وأبرزها كتابه "التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية"، مؤسسًا به مدرسة جديدة في هذه المجال.

ولد إينالجك عام 1916 في إسطنبول، وتخرج من كلية الآداب قسم التاريخ في جامعة أنقرة عام 1940، وتولى تدريس التاريخ العثماني في جامعات تركية وأجنبية، وفي عام 1993 تبرع البروفيسور إينالجك بكامل مجموعته من الكتب والمراجع والمخطوطات المتعلقة بالتاريخ العثماني لمكتبة جامعة أنقرة التي خصصت لها جناحًا خاصًا يحمل اسمه.

المصدر
الجزيرة مباشر
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الرئيس التركي
إينالجك
أكاديمي سعودي

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