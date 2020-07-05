الصراع في اليمن
الأحد 5 يوليو 2020 20:36

أكاديمي إماراتي يقسم مناطق اليمن.. ومغردون: "تُحرّف الحقائق"

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله
الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله
مواقع التواصل
تفاعل ناشطون يمنيون مع تغريدة للأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، يتحدث فيها عن تقسيم اليمن إلى خمسة كانتونات، وهو ما أثار حفيظة كتاب وسياسيين يمنيين متهمينه بتحريف الحقائق.

وقال عبد الله في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "تقرير مجموعة الأزمات الدولية؛ اليمن منقسم اليوم إلى خمسة كانتونات وهي على النحو الآتي: شمال تحت سيطرة الحوثيون، مأرب والجوف تديرها الحكومة، عدن المهرة شبوة وأبين تدار من المجلس الانتقالي الجنوبي، الساحل الغربي تحت سيطرة المقاومة المشتركة، ساحل حضرموت خاضعة لسلطات محلية".

ورأى ناشطون وكتّاب يمنيون أن تغريدة عبد الله هي عبارة تحريف للحقائق: "منشورك فيه تحريف لما ورد التقرير، فالتقرير يقول: مأرب، والجوف، وشمال حضرموت، والمهرة، وشبوة، وأبين ومدينة تعز، كلها تخضع للحكومة، وقد أغفل التقرير مناطق أخرى تسيطر عليها الحكومة، في كل من حجة، ولحج".

وانتقد آخرون تغريدة عبد الله، معتبرين أن حديثه عن كانتونات اليمن ما هو إلا نتاج لسياسية التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

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المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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