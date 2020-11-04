الانتخابات الأمريكية
الخميس 5 نوفمبر 2020 00:16

أكاديمي إماراتي يثير الجدل بتغريدة عن الانتخابات الأمريكية

أثار الأكاديمي الإماراتي عبدالله عبدالخالق، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدته عن حق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في "الغضب" و"اللجوء للقضاء" في حال خسارته الانتخابات.

وكتب عبدالخالق على حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر"، الأربعاء، قائلا: " إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايد فان فوزه ضعيف وباهت وغير مقنع ومن حق الرئيس ترامب أن يستاء ويغضب ويلجأ للقضاء."

وأغرق ترمب الأربعاء الولايات المتحدة في المجهول عند إعلان فوزه في الانتخابات بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرا في ولايات رئيسية، وإذ يبدو منافسه الديمقراطي جو بايدن في وضع جيد.

وتمكن بايدن من حصد 248 صوتا من أصوات هيئة الناخبين مقابل 213 لمنافسه ترمب، بينما يحتاج الفائز إلى 270 صوتا.

وحظيت الإمارات بمعاملة تفضيلية وعلاقات بارزة في عهد ترمب، توجت هذه العلاقة بتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في واشنطن برعاية ترمب، وتعهد إدارة ترمب بتزويد الإمارات بطائرات إف-35 الأمريكية المتطورة.

وتوالت ردود الفعل الساخرة من التغريدة، مطالبين عبدالخالق باحترام الديمقراطية أو العمل على صناعة "ثورة مضادة" في الولايات المتحدة "لإعادة ترمب للحكم".

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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