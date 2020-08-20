التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الخميس 20 أغسطس 2020 22:11

أكاديمي إماراتي منتقدًا "تطبيل" الإماراتيين: بعضكم صار صهيونيا أكثر من الصهاينة

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد (يمين) والأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله (يسار)
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد (يمين) والأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله (يسار)
مواقع التواصل
انتقد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله ممارسات إماراتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي و"تطبيلهم" لاتفاقية بلادهم مع إسرائيل، مؤكدًا أن هذا "مسيئ".

وقال الأكاديمي في تغريدة عبر حسابه في تويتر إن "الحكومة لم تطلب منكم كل هذا التطبيل، ولا أن تكونوا حكوميين أكثر من الحكومة".

وأضاف: "نحن أمام حدث سياسي صعب ومعقد، ولسنا في عرس. نصفكم غير فاهم القصة، وربعكم كالأطرش في الزفة، وبعضكم صار صهيونيا أكثر من الصهاينة. هرولتكم غير مطلوبة أصلًا وأنتم تسيئون أكثر مما تفيدون دولة مقبلة على حدث مفصلي ضخم".

وانقسم المعلقون على تغريدة الأكاديمي ما بين مؤيد ورافض، ووجه له إماراتيون انتقادات وأسئلة عدة حول من عينه ليتكلم باسم الشعب والحكومة.

وقال بعضهم إن الأمر ينحصر في التسليم المطلق لموقف القادة الإماراتيين والتسليم لهم، موجهين له السؤال "ما الذي يضيرك في ذلك؟".

وقال معلقون: "وشهد شاهد من أهلها! كلهم مع الخيل يا شقرا، يهاجمون قطر ظلمًا وبهتانًا، ويمجّدون إسرائيل ويصفونها بالشقيقة، وهذا دليل سذاجتهم وأنهم كالقطيع يساق على غير هدى!".

وأضاف آخرون: "بالفعل كثرة التطبيل من الأخوة الإماراتيين، وكأن إسرائيل جاءت لتنقذهم وتنقذ البشرية، شيء مقزز وصل حد الهلوسة".

واتهمه بعضهم بالتلون وأنه يحاول أن يمسك بالعصا من منتصفها، وأن يترك خطًا للرجعة وفق ما تقتضيه الظروف.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، وبشكل مفاجئ عن تطبيع كامل العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ووصفه بالاتفاق التاريخي والإبراهيمي.

وعقب إعلان ترمب الاتفاق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته متمسكة بمخطط الضم، رغم أن بيانًا مشتركًا صدر عن واشنطن وأبو ظبي وتل أبيب، أشار إلى أن إسرائيل ستتوقف عن خطة ضم أراضٍ فلسطينية.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجًا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

والاتفاق، الذي أعلن الأسبوع الماضي بين إسرائيل والإمارات، هو الثالث من نوعه الذي تبرمه إسرائيل مع دولة عربية، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994)، ويعزز احتمال التوصل إلى اتفاقات مشابهة مع دول خليجية أخرى.

وقوبل الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

اقرأ أيضًا:

إسرائيل: هذه الدول ستطبّع علاقاتها معنا بعد الإمارات.. تعرّف عليها

حركة "النهضة" تشيد بالموقف التونسي الرافض للتطبيع مع إسرائيل

بعد تطبيع الإمارات مع إسرائيل.. الرياض صامتة وكوشنر يتوقع تطبيعها قريبًا 

عبد الله النفيسي يكشف أهداف إسرائيل الخفية من التطبيع مع دول الخليج (فيديو)

بعد تطبيع الإمارات.. وسيم يوسف ينتقد الفلسطينيين: "اليهود أشرف منكم"

أول تعليق رسمي سعودي على إعلان الإمارات التطبيع مع إسرائيل

لبلورة اتفاقية التطبيع.. قناة إسرائيلية: رئيس "الموساد" يزور الإمارات

عريقات: التطبيع الإماراتي الإسرائيلي يكسر وصاية الأردن على "الأقصى"

الرئيس التونسي لسفير فلسطين: لا نتدخل في اختيارات الدول

الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبو ظبي إلى زيارة القدس

فورين بوليسي: التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب بدأ سرا في 2001

مسؤولون إسرائيليون: تطبيع الإمارات لن يوقف البناء بالمستوطنات.. وفتح ترد

رئيس الجالية اليهودية: إماراتيون كُثر يرغبون في زيارة إسرائيل

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
رويترز: تركيا تكتشف كميات كبيرة من الغاز في البحر الأسود
Thumbnail
دول غرب إفريقيا تطالب بـ"عودة" إبراهيم بوبكر كيتا رئيسا لمالي
Thumbnail
ترمب يتوقع انضمام السعودية لاتفاق التطبيع الإسرائيلي ـ الإماراتي
Thumbnail
حركة "النهضة" تشيد بالموقف التونسي الرافض للتطبيع مع إسرائيل
Thumbnail
القبض على مستشار سابق لترمب بتهمة اختلاس أموال المتبرعين.. والرئيس يعلق

الأكثر قراءة

  1. زراعة "النجيل" في غزة تزدهر رغم الحصار
  2. حماس تفرج عن سجناء فتحاويين في إطار المصالحة
  3. شاهد.. أبرز أحداث جمعة الغضب 28 يناير
  4. فرنسا تعزز أمن وسائل النقل العام بعد انفجار روسيا
  5. الترويج للسجائر الإلكترونية لمساعدة المدخنين على الإقلاع