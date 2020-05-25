أقنجي.. وثائقي تركي يكشف قدرات الطائرة المسيّرة الجديدة (فيديو)

عرضت شركة بايكار التركية فيلما وثائقيا حول مراحل تطوير المقاتلة المسيرة "بيرقدار أقنجي" الحديثة، وهي أول طائرة هجومية بلا طيار محلية الصنع في تركيا، ذات قدرات تكنولوجية عالية.

وعرض الفيلم على قناة الشركة المتخصصة في صناعة الطائرات المسيرة على موقع يوتيوب، الأحد، في أول أيام عيد الفطر.

ويحمل الفيلم اسم "أقنجي" ويسلط الضوء على مسيرة انتاج هذه الطائرة المسيرة المتطورة، التي تعد الأولى من نوعها التي تنتجها تركيا في فئة المقاتلات الهجومية بدون طيار.

وكان المدير الفني للشركة سلجوق بيرقدار، قد نشر مقتطفات من الفيلم الوثائقي عبر حسابه على تويتر.

3 saat sonra kocaman bir 🐳 bayramlaşmak için uçarak evinize gelecek. Pencereleri açın. 😉#AkıncıBelgeseli ⏰ saat 20.23'de Baykar YouTube kanalında!



📺 https://t.co/owYIqLsoYe#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🇹🇷 pic.twitter.com/gHIaeyuyuA — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 24, 2020

واستغرق إنجاز الفيلم أكثر من عام. وجرت عمليات التصوير لأشهر عدة في منشآت الشركة لإنتاج وتطوير الطائرات المسيرة المسلحة وغير المسلحة الوطنية في إسطنبول، فضلا عن التصوير في القاعدة الجوية التي تم اختبار المقاتلة بيرقدار أقنجي فيها، في منطقة تشورلو بولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا.

وتم استكمال مشروع الفيلم الوثائقي الذي انطلق في فبراير/شباط 2019، في غضون 15 شهرا.

ويسلط الفيلم الضوء على الأشهر الستة الأخيرة المليئة بالتحديات والعمل، قبل اجراء المقاتلة أول طلعاتها الجوية في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ويستعرض الفيلم مقابلات مع المدير الفني للشركة سلجوق بيرقدار وقادة الوحدات الهندسية، تشرح مراحل العمل في مشروع الطائرة.

وأجرى النموذج الأولي من طائرة بيرقدار أقنجي PT-1 طلعته الجوية الثانية في 10 يناير/كانون الثاني 2020، في إطار أحد الاختبارات.

كما تم إرسال النموذج الأولي الثاني المسمى PT-2 إلى القاعدة الجوية في تشورلو، حيث تتم الاختبارات.

إمكانيات الطائرة

بفضل طائرة بيرقدار أقنجي الهجومية المسيرة، ستصبح تركيا إحدى الدول الثلاثة الأولى في العالم التي تطور طائرات مسيرة من هذا النوع.

وستوفر الأجنحة ذات الهيكل الملتوي والبالغ طولها 20 مترًا إلى جانب نظام التحكم الأوتوماتيكي الكامل بالطيران، ونظام الطيار الآلي، أمانًا عاليًا للطلعات الجوية.

وبفضل سعة الحمولة المفيدة، ستكون أقنجي قادرة على أداء المهام عبر تزويدها بذخائر وأسلحة محلية الصنع مثل صواريخ كروز من طراز (SOM).

والطائرة مزودة بأدوات متطورة عدة، مثل رادار (AESA)، وكاميرا (EO/IR)، وأنظمة مراسلة عبر الأقمار الاصطناعية، وأنظمة الدعم الإلكتروني وذكاء اصطناعي متطور، وغيرها. وهي قادرة على جمع المعلومات عن طريق تسجيل البيانات التي تتلقاها من أجهزة الاستشعار والكاميرات على متن الطائرة من خلال 6 أجهزة كمبيوتر مجهزة بذكاء اصطناعي متطور.

أما نظام الذكاء الاصطناعي فبوسعه اكتشاف الزوايا الأفقية والعمودية والميل دون الحاجة إلى أي مستشعر خارجي أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

ويتميز نظام الذكاء الاصطناعي المتطور بالقدرة على اتخاذ القرارات من خلال معالجة البيانات التي يحصل عليها.

ويساهم نظام الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه اكتشاف الأهداف الأرضية التي لا يمكن للعين البشرية اكتشافها، في استخدام "أقنجي" بأكثر فعالية.

ويتيح رادار الفتحة التركيبية للطائرة الهجومية، إمكانية التقاط الصور حتى في ظروف جوية سيئة، تواجه فيها أنظمة البصريات الكهربائية صعوبة في الالتقاط.

الطائرة مزودة كذلك برادار للأرصاد الجوية وأخرى للطقس متعدد الأغراض، كما يمكنها التحليق بمحركين محليي الصنع بقوة 240 حصانا (2x240 HP)، من إنتاج شركة "توساش/ تاي" التركية للصناعات الجوية والفضائية.

وصممت الطائرة بحيث يمكنها الطيران بمحركات مختلفة، والتحليق بمحركين بقوة 750 حصانا (2x750 HP).

وتستطيع الطائرة التحليق على ارتفاع يصل إلى 40 ألف قدم، والطيران لمدة 24 ساعة. وبوسعها أن تصل حمولتها الإجمالية إلى ألف و350 كغ، على شكل 400 كغ حمولة داخلية و950 كغ خارجية.

ويبلغ وزن الطائرة عند الإقلاع 5 آلاف و500 كغ، وتحلق بمحركين توربينيين بقوة 450 حصانا.