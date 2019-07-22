الاثنين 22 يوليو 2019 09:39
"أفينجرز" يتجاوز "أفاتار" ويصبح صاحب أعلى إيرادات عالميا
تجاوز فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفينجرز إند غيم) فيلم "أفاتار" الشهير؛ ليصبح صاحب أعلى إيرادات عالميا على الإطلاق خلال 13 أسبوعا فقط من طرحه.
التفاصيل:
- حصد فيلم "أفينجرز" 2.79 مليار دولار منذ طرحه في دور السينما في أبريل/نيسان.
- بهذا تجاوز أفينجرز فيلم أفاتار، للمخرج الشهير جيمس كاميرون، الذي حافظ على رقمه القياسي البالغ 2.789 مليار دولار طوال عشر سنوات منذ طرحه عام 2009.
- لكن محليا داخل الولايات المتحدة ما زال فيلم "أفينغرز" في المركز الثاني بعد فيلم "حرب النجوم: القوة تستيقظ" (ستار وورز: فورس أويكنز) بفارق نحو 80 مليون دولار.
All heroes have a beginning. Bring home Marvel Studios' #CaptainMarvel NOW on Digital, Movies Anywhere, and Blu-ray: https://t.co/JeoPHI5dTW pic.twitter.com/BCFDGQ8IL4— The Avengers (@Avengers) June 11, 2019
خلفية:
- فيلم "أفينجرز" الذي طرح بدور السينما في أبريل نيسان هو ذروة قصة تروى في 22 فيلما لشركة مارفل على مدى عشرة أعوام.
- تبلغ مدة الفيلم ثلاث ساعات وهو الجزء الأخير من سلسلة أفلام من إنتاج استديوهات مارفل منذ 2007.
- يتناول الفيلم شخصيات قصص مصورة خارقة تحظى بشعبية مثل أيرون مان وهالك وثور، وهي تخوض معركة ضد الشرير الخارق ثانوس.
- الفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس همسورث وسكارليت جوهانسون وإخراج الأخوين روسو.
- شهد عام 2019 ما يصفه محللون بأنه عام لا مثيل له بالنسبة لشركة ديزني، التي توزع فيلم "أفينغرز".
- طرحت الشركة خلال الأيام الماضية فيلمي "الأسد الملك" (ذا لايون كينغ) و"الجزء الرابع من حكاية لعبة" (توي ستوري 4) ضمن عدد من الأفلام التي يحتمل أن تحقق نجاحا ضخما.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات