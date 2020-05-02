مصر وإسرائيل
الأحد 3 مايو 2020 00:52

أفيخاي أدرعي يهاجم مسلسل "النهاية" وناشطون يردون عليه

أفيخاي أدرعي المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي
انتقد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على تويتر المسلسل المصري "النهاية".

وكتب أدرعي، أمس الجمعة، " مسلسل النهاية لا يستحق التعليق.  يتحدثون ويعملون مسلسلات خيالية ونحن نصنع المعجزات يومًا بعد يوم. شاء من شاء وأبى من أبى ستبقى إسرائيل لأبد الآبدين".

وجاء تعليق أدرعي بعد أيام من بيان أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، اعترضت فيه على تنبؤ الحلقة الأولى من العمل بـ"زوال إسرائيل".

في المقابل، أشاد أدرعي بمسلسل "أم هارون" وعلق قائلا:" الذي يغضب من مسلسل أم هارون على سبيل المثال ويخاف من كلمة تطبيع فهو فاقد البوصلة ضعيف الإرادة. بؤساء أنتم والله."
ولاقت تغريدة أدرعي تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

والمسلسل المصري "النهاية" تدور أحداثه في العام 2120  ويتوقع فناء دولة إسرائيل بعد حرب يشنها العرب وتُعرف بـ"حرب تحرير القدس"، وتفتت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدة دول.

المصدر
الجزيرة مباشر
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