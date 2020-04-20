إسرائيل
الثلاثاء 21 أبريل 2020 17:50

أفيخاي أدرعي مهتم بمسلسل "أم هارون" ويدافع عن حياة الفهد

الممثلة الكويتية حياة الفهد
الممثلة الكويتية حياة الفهد
مواقع التواصل الاجتماعي
أبدى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اهتمامه بمسلسل "أم هارون" من بطولة الفنانة الكويتية حياة الفهد.

وقال أدرعي على تويتر: "لم يُعرض مسلسل (أم هارون) بعد، ولكنه أثار ضجة إعلامية واسعة ولذلك أثار اهتمامي أيضًا".

وأبدى أدرعي إعجابه "بتصريحات الفنانة حياة الفهد: (اليهود كانوا موجودين في كل مكان، وهذا كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، ما نقدر ننكره، والكويت فيها ديانات كثيرة)״.

وقالت تقارير إن المسلسل يتناول تاريخ اليهود في الخليج.

وأضاف أدرعي "كالعادة تعرضت الفنانة القديرة حياة الفهد لانتقادات أصحاب نظرية المؤامرة وغيرهم من المفسدين الذين ينظرون إلى كلمة تطبيع كشتيمة ويفضلون المسلسلات العنصرية التي تروج الأكاذيب المعادية للسامية التي عادةً تعرض في شهر رمضان.

وقال أدرعي إنه سيتابع مسلسل أم هارون قريبا في شهر رمضان.

وكالعادة تفاعل المغردون على تويتر مع تغردات أدرعي.

المصدر
الجزيرة

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